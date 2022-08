3 ans depuis le premier Galaxy Z Fold : voici comment Samsung a amélioré son célèbre mobile pliable

Nous passons en revue l’évolution de la gamme Fold du premier modèle de 2019 à l’actuel Galaxy Z Fold 4.

Récemment, Samsung a lancé son nouveau terminal pliable de type livre, un Galaxy Z Fold4 qui Il n’a pas trop évolué depuis son prédécesseur.le Galaxy Z Fold3.

C’était 3 ans depuis la sortie du premier Galaxy Fold et cela semblait être le moment idéal pour regarder en arrière et analyser comment Samsung a fait évoluer son terminal pliable à succès jusqu’à atteindre le modèle actuel.

Cela a été l’évolution de la famille Galaxy Fold de la version originale au Galaxy Z Fold4 actuel

Le premier Samsung Galaxy Fold n’a pas pris un bon départ sur le marché, puisqu’il a dû retarder son lancement, qui était prévu pour avril 2019, en raison du fait que les premières unités de celui-ci qui ont été envoyées aux journalistes et influenceurs a commencé à mal fonctionner après quelques jours. Ces appareils affichaient des pixels morts sur leur écran pliable car les critiques ont retiré le protecteur d’écrance qui n’a pas pu être fait car cela a fait pénétrer de la saleté dans les pièces mobiles de l’appareil.

Trois mois plus tard, en juillet 2019, le géant coréen a annoncé qu’il avait déjà détecté quel était le problème et que le Samsung Galaxy Fold Il sera lancé sur le marché en septembre de la même année.. Comme l’a expliqué Samsung, la solution consistait à insérez les micro-brosses à l’intérieur de la charnière et placez deux capuchons en plastique en haut et en bas du point de pliage pour empêcher l’entrée de saleté et en plus, le protecteur d’écran non amovible également a été placé sur la lunette pour empêcher les utilisateurs de pouvoir l’enlever.

Si l’on compare ce premier modèle avec le récent Galaxy Z Fold4, on voit jusqu’où Samsung est arrivé, puisque le Galaxy Fold d’origine avait quelques énormes lunettes sur l’écran extérieur, avec une encoche totalement inutile qui a mangé l’écran principal et avec une charnière fragile qui s’est pliée en deux.

Le plus grand saut de qualité au sein de la gamme Galaxy Fold se trouve entre le premier Galaxy Fold et le Galaxy Z Fold2, qui était le premier à inclure la lettre Z dans sa nomenclature.

En effet, l’écran extérieur excessivement étroit du Galaxy Fold remplacé par un écran qui s’étend d’un bord à l’autrel’encoche gênante a été remplacée par un trou pratique dans l’écran et, surtout, la charnière a été grandement améliorée, permettant au Galaxy Z Fold 2 d’être beaucoup plus robuste. De plus, la résistance du paravent a également été augmentée grâce à appliquer une couche de verre ultra-mince dessus ce qui a donné à ce panneau une sensation plus proche du verre.

Un autre des changements qui ont été introduits dans cette deuxième génération de terminaux de type livre pliant est le soi-disant « mode flexible » grâce auquel la charnière pourrait être pliée en deux et rester fixée dans cette position permettant d’utiliser le smartphone comme un trépied pour prendre des photos, des vidéos ou des appels vidéo ou comme un mini ordinateur portable en plaçant simplement le clavier dans la moitié inférieure du terminal.

Le prochain modèle de la série Galaxy Z Fold, le Galaxy Z Fold3, est arrivé sur le marché début 2021 et a hérité du design de son prédécesseur, car il continuait à avoir un pli assez marqué, avec une charnière très volumineuse et avec des mesures et des dimensions d’écran très similaires à celles du Galaxy Z Fold2.

Cette troisième génération de bornes pliantes a été le premier à être certifié IPX8 pour la résistance à l’eau et compatible avec le S-Penun fait qui a certifié la mort de la famille à succès Galaxy Note.

Le Samsung Galaxy Z Fold3 a également été le premier mobile pliable de Samsung à équiper une caméra selfie sous l’écranmême si cette caméra n’était pas aussi cachée qu’elle devrait l’être et la qualité de cet appareil photo selfie de 4 mégapixels était assez médiocrequelque chose qui a amené les utilisateurs à continuer à utiliser la caméra frontale située à l’extérieur pour prendre leurs selfies, puisque ceux-ci étaient de meilleure qualité.

Si nous nous concentrons sur la section photographique, nous devons souligner que le système de caméra du Samsung Galaxy Z Fold3 il n’était pas aussi avancé que celui de certains de ses rivaux les plus directsmais si Samsung avait inclus la configuration de l’appareil photo du Galaxy S21 Ultra dans ce terminal, sûrement cela aurait augmenté à la fois son poids et son prix.

Enfin, nous arrivons au Samsung Galaxy Z Fold4, le terminal le plus continu de tous ceux qui composent la famille Galaxy Z Fold, puisque ses améliorations de conception par rapport à la version précédente sont minimes.

Ces améliorations sont les suivantes:

La charnière ça ne ressort plus tellement améliorant ainsi la sensation dans la main

améliorant ainsi la sensation dans la main L’écran extérieur est 2,7 millimètres plus large que celui de son prédécesseur

que celui de son prédécesseur En conséquence de ce qui précède, le rapport d’aspect est plus étroit passant de 24.5:9 à 23:9

L’écran flexible du Galaxy Z Fold4 est 45% plus résistant que celui du Galaxy Z Fold3 grâce à l’inclusion du verre Gorilla Glass Victus Plus

Là où l’on voit une évolution, c’est au niveau de son processeur, puisque le Galaxy Z Fold4 est équipé du nouveau Snapdragon 8+ Gen 1, un chipset haut de gamme bien plus efficace que le Snapdragon 888 qui montait le Galaxy Z Fold3 et dans ses caméras, puisque le Galaxy Z Fold4 a un appareil photo principal de 50 mégapixels qui a quatre fois la résolution que l’appareil photo principal de son prédécesseur.

Samsung Galaxy Watch5 et Watch5 Pro : deux nouvelles montres avec WearOS qui mettent l’accent sur la santé

En ce sens, il faut aussi souligner que la taille du capteur d’image du Galaxy Z Fold4 est plus grande, que le zoom a maintenant un zoom optique 3xcontre deux augmentations de la génération précédente.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂