Regardez Rosario Dawson se transformer en Ahsoka Tano pour The Mandalorian Saison 2

Rosario Dawson a partagé une nouvelle vidéo d’elle-même de The Mandalorian ensemble se transformant en Ahsoka Tano. Dawson a d’abord été présenté comme le Guerres des étoiles personnage préféré des fans dans la deuxième saison de la série à succès Disney +. Ashley Eckstein a exprimé le personnage dans La guerre des clones et Dawson a présenté Tano à un nouveau public en tant que version live-action du personnage. Dave Filoni développe actuellement le Ahsoka Tano série dérivée Disney +.

Hier, 29 janvier, a eu lieu Ahsoka Tano Day, qui est un jour pour honorer la première introduction du personnage dans le Guerres des étoiles Universe en 2008. « Merci Ashley Eckstein d’avoir donné vie à Ahsoka pour nous tous », a écrit Rosario Dawson sur Twitter. « C’est l’un des plus grands honneurs et privilèges de ma vie de partager ce personnage remarquable avec le monde à vos côtés. » Dawson a partagé une vidéo d’elle-même en train de se maquiller, ce qui semble avoir pris un peu de temps. Elle tient un petit éventail rose pour aider à garder l’air clair tout en étant assise sur la chaise et en se transformant en Ahsoka.

En plus du processus de transformation Ahsoka Tano, Rosario Dawson a partagé une autre vidéo du maquillage. À première vue, tout enlever est presque aussi long que de tout mettre. Dawson a sous-titré la vidéo avec: « J’adore un frottement à l’huile et une serviette chaude avant de laisser tomber mes cheveux. Fait amusant … nous avons rempli un tiroir de restes de morceaux de front … je ne sais pas pourquoi?! » Il semble que l’actrice continuera à enregistrer d’autres morceaux de front une fois que la production commencera Ahsoka Tano séries.

Ahsoka Tano a été introduit en The Mandalorian saison 2 alors que Din Djarin cherchait un Jedi pour entraîner correctement Baby Grogu. Il a localisé Tano et a présenté les deux, bien qu’elle ait refusé de l’emmener à la formation. Elle a cependant révélé au monde que le nom du petit Jedi vert était en fait Grogu. Certains Guerres des étoiles les fans ne peuvent toujours pas oublier le nom et préfèrent l’appeler Baby Yoda ou l’enfant, par opposition à son vrai nom. Alors que Tano ne pouvait pas entraîner Grogu, elle a pu le référer à un temple sur Tython, où le petit gars est entré en contact avec un autre Jedi célèbre.

Quant à savoir si Ahsoka Tano apparaîtra ou non dans The Mandalorian encore une fois, ce n’est pas clair. Elle est à la recherche du Grand Amiral Thrawn, et beaucoup croient que le Ahsoka Tano la série se concentrera sur ce voyage. Guerres des étoiles les fans ont attendu des années pour voir une version live-action de Thrawn, avec Ezra Bridger, de sorte que la série dérivée pourrait même finir par éclipser The Mandalorian quand il fait ses débuts. Quant à savoir quand ce sera le cas, ce n’est pas clair pour le moment. En attendant des nouvelles, vous pouvez regarder Vidéo Twitter officielle de Rosario Dawson de son entrée dans le maquillage Ahsoka Tano. Vous pouvez la voir sortir du maquillage ci-dessous.

Sujets: The Mandalorian, Ahsoka, Star Wars, Disney Plus, Streaming