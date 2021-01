Cyberpunk 2077: l’utilisateur bricole sa configuration de rêve avec la réalité virtuelle

Cyberpunk 2077, le titre de science-fiction de style Bladerunner de CD Projekt, ne peut être lu qu’à la première personne. Le jeu est donc prédestiné pour un mode VR. Cependant il y a pas de mode VR officielc’est pourquoi la communauté évoque maintenant des idées elle-même.

En plus de nombreux autres mods, certains utilisateurs travaillent sur un Implémentations VR ou utilisez spécial Logiciel pilotepour amener le CP 2077 en réalité virtuelle.

Redditor Nexen4 attend avec impatience le jeu depuis des années – il est éditeur vidéo et ingénieur par nature – et il veut vivre le jeu d’une manière complètement différente.

Il utilise donc le programme «VorpX»pour transférer le visage visuel de « Cyberpunk 2077 » en réalité virtuelle. Le pilote VR vorpX devrait CP 2077 comme conversion 3D complète servir. Vous pouvez voir le résultat ici:

En plus du VR Mod, il a même développé un appareil qu’il appelle une «chaise VR». C’est un Dispositif de locomotion VR. Avec cette conception interne, le Augmentation de l’immersion par rapport au jeu régulier et par exemple la nausée diminuera.

Sa configuration pourrait être appelée configuration de vrai rêve décris. Son équipe travaille à la détection de l’activité neurologique entre le cortex somatosensoriel et moteur. Signifie que les activités cérébrales sont lues par l’appareil, reconnues et mises en œuvre numériquement en conséquence.

La configuration est toujours là nulle part où acheter, mais si un tel appareil atteignait le large marché, il serait difficile d’imaginer les possibilités qu’il offrirait. Mais quel est le vorpX réel utilisé par cette configuration?

Qu’est-ce que le pilote VR vorpX?

En bref, avec ce logiciel, vous pouvez convertir presque n’importe quel jeu en réalité virtuelle. Ralf Ostertag, développeur de VorpX, est responsable de cette construction logicielle.

C’est un Transformateur VRqui a été continuellement développé pendant plus de sept ans. L’idée de base en voit un environnement VR émulé à partir de la matière première fourni par le chauffeur.

Le pilote 3D fonctionne avec DreictX9 à DirectX11 et en particulier avec des casques VR comme Oculus Rift et HTC Vive. En fin de compte, chaque jeu non VR pourrait être converti en jeu VR sur papier.

Vous pouvez trouver plus d’informations sur les jeux pris en charge sur le site officiel de vorpX. La version antérieure à pX 21.1.1 le prend même en charge Cyberpunk 2077.