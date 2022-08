Microsoft : Sony devrait payer les développeurs pour qu’ils n’utilisent pas le Game Pass

Un point d’attraction majeur sur la plate-forme Xbox est le Laissez-passer de jeu Tous les titres exclusifs pour Xbox One et la Xbox Series X|S actuelle sont gratuits avec le pass, et de nouveaux titres sont ajoutés chaque mois. Le Game Pass est même représenté sur PC et avec le Passe de jeu ultime vous avez le package complet sur l’ordinateur et les consoles.

Microsoft en a maintenant un a fait une déclaration explosive. Sony aurait payé de l’argent aux développeurs pour rester à l’écart du Game Pass. Selon le rapport de Microsoft, Sony voudrait ainsi freiner la croissance de la concurrence.

On dit que Sony limite la croissance de Game Pass

« La capacité de Microsoft à continuer à développer Game Pass a été entravée par le désir de Sony d’endiguer cette croissance », selon un rapport déposé par Microsoft auprès de l’autorité brésilienne de la concurrence le 9 août. « Sony paie pour les » droits de blocage « pour empêcher les développeurs d’ajouter du contenu à Game Pass et à d’autres services d’abonnement concurrents. »

Ces réclamations ne sont qu’une partie d’une série de documents que Microsoft a déposés au sujet de la Retour sur l’acquisition d’Activision Blizzard soumis. Au début de l’année, on apprend que Microsoft veut intégrer l’éditeur et ses studios pour une somme de 68,7 milliards de dollars américains.

Les allégations de Microsoft font suite aux propres affirmations de Sony selon lesquelles son acquisition d’Activision Blizzard est l’avenir pourrait influencer la décision du joueurs’il faut acheter une console Xbox ou PlayStation. Microsoft a souligné à plusieurs reprises qu’il avait l’intention de continuer à développer des jeux pour ses propres consoles ainsi que pour d’autres plateformes.

Avec les affirmations de Microsoft, la question est maintenant de savoir si Sony a vraiment l’intention de garder les jeux hors Game Pass. Il est possible que les prétendus « droits de blocage » ne soient qu’un Paraphrase pour un contrat d’exclusivité loi.

Il serait également intéressant de savoir à partir des affirmations si Sony cible spécifiquement les jeux afin de les protéger du service d’abonnement de Microsoft et si cela pourrait également avoir un impact sur les jeux PC.