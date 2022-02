Le médium, la superstition dans un cocktail de terreur du siècle actuel

in

pas de spoilers

Réalisé par Banjong Pisanthanakun, le film de coproduction sud-coréenne et thaïlandaise sort en salles.

Le médium arrive en salles après une bonne course dans les festivals. (Photo : IMDB)

Ceux qui ont grandi avec le cinéma d’horreur du 21e siècle se sentiront familiers avec ce film. Le réalisateur Banjong Pisanthanakun a recours à certains titres qui exploitaient la ressource du faux documentaire comme alternative pour raconter des histoires d’horreur. Entre ces références, le spectateur peut remonter le temps pour REC, activité paranormale ou champ de trèfle.

De la même manière, vous pouvez le faire avec ces films qui ont utilisé et abusé du thème des possessions, une prémisse qui continue d’être utilisée à ce jour avec des résultats défavorables, voire médiocres. Corps possédés par des démons ou des esprits est une formule fatiguée qui continue pourtant de susciter l’intérêt. La question est pourquoi.

La réponse n’est pas dans les organismes occupés par des entités maléfiques mais dans l’excuse ou le contexte qui motive cette possession.Maisons hantées, invocations diaboliques et héritages maudits sont généralement des lieux communs pour ce type d’intrigue qui se perd en privilégiant la présomption d’effets spéciaux et en sous-estimant l’importance du déclencheur qui fait vraiment peur, c’est-à-dire la cause. C’est là que Pisanthanakun tente de renverser la situation.

Sans rien inventer, mêlant des éléments de films d’horreur des deux dernières décennies, le réalisateur reprend le crochet du faux documentaire pour rencontrer une famille dont les membres féminins sont dépositaires de l’esprit de la divinité Bayan et peuvent devenir des chamanes. L’un d’eux est Mink, une jeune femme qui rejette ces croyances (n’y croit pas) et refuse de permettre à la divinité d’habiter son corps pour perpétuer l’héritage familial. Tout change lorsque Mink est possédé par autre chose que Bayan, quelque chose de plus sombre.

Se pose alors la disparité de ce travail. On peut dire que le film se divise en deux : une première partie chanceuse avec les documentaristes qui enregistrent l’approche d’une culture cernée par les enjeux religieux, les superstitions et le chamanisme et une deuxième partie très malchanceuse qui passe par la possession. Sans aucun doute, le traitement antérieur à la distorsion de Mink est rachetable dans le sens de la réflexion qu’il accorde au spectateur. Qui? Le danger de la superstition.

Au fil du temps, les différentes croyances religieuses ont été remises en question et critiquées pour s’être accrochées à influencer la pensée de leurs croyants. bien avec le moyen, le chamanisme oblige à faire le même exercice vis-à-vis des superstitions, un mal qui a des victimes potentielles à cette époque du fait de l’envie de croire en n’importe quoi, principalement avec le désir de trouver un élément inexplicable à blâmer pour le malheur (la malchance). , crise, fatalité) vécue. Et dans cette recherche apparaît l’horreur de la suggestion. Chaque fois qu’il vous attrape, la peur grandit.

