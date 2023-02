Quand est sorti Soy Leyenda 2 ?

Hollywood

La bande reprendra l’histoire de Robert Neville plusieurs décennies après la fin du premier volet de I am Legend.

©IMDBWill Smith reviendra en tant que protagoniste dans I Am Legend 2

C’est un fait que je suis la légende 2 se déroule et, en plus de vous raconter des choses curieuses, comme l’inspiration qu’ils ont tirée de Le dernier d’entre nouson vous dit quand le film avec Will Smith et Michael B. Jordan est sorti.

C’était en mars de l’année dernière lorsque la suite de la bande a été publiée, cependant, d’autres détails sur l’histoire du personnage fictif Robert Neville ont récemment été publiés.

+ Quand est-ce que I Am Legend 2 est sorti ?

Il n’y a pas encore de date de sortie exacte, mais il devrait être fin 2024 ou début 2025. D’accord avec IMDBla partie 2 de I am Legend est toujours en développement.

+ De quoi parle I am Legend 2 ?

Le film verra le retour de Will Smith dans le rôle de Robert Neville et, le film réalisé par Akiva Goldsman soi-disant surviendra plusieurs décennies après la première partie. Bien que peu de détails aient été révélés, le réalisateur a déclaré que le paysage jouera un rôle fondamental dans l’intrigue, inspiration qu’il a tirée de Le dernier d’entre nousoù la nature est appréciée en reprenant les villes après la fin de la civilisation telle que nous la connaissons aujourd’hui.

On suppose également que le film prendra la fin alternative du premier film, dans laquelle Robert découvre que les «infectés» ont la capacité de communiquer entre eux, libérant le partenaire du leader.

