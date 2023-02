Combien de temps durera Super Mario Bros : le film ?

La durée de » vient d’être révéléeSuper Mario Bros : le film », la prochaine adaptation cinématographique du populaire jeu vidéo développé par Nintendo. La durée de la bande sera d’environ 92 minutes.

Cette longueur le placerait comme l’adaptation de jeu vidéo la plus courte, car la plupart des films de son style ont tendance à durer entre 100 et 120 minutes, mais il semble que « Super Mario Bros » optera pour une approche plus concise.

Même avec cette durée, le film Universal Studiosproduit par Nintendo et Atelier d’éclairage, promet d’apporter une grande histoire qui élargira l’univers du jeu vidéo Nintendo sur grand écran. » Super Mario Bros: The Movie » comprendra plusieurs des personnages les plus appréciés de la franchise Mario, ainsi que des éléments de » Mario Kart » et même » Luigi’s Mansion ».

La dernière publicité du film avait une promo similaire à un service de plomberie où Mario et Luigi travaillaient comme plombiers à New York. Le clip comprenait une référence à « The Mario Rap », qui était la chanson thème d’ouverture de la série animée Mario de 1989, « The Supero Mario Bros. Super Show! ». Une page Web officielle a également été incluse, qui faisait référence à un vrai type de plomberie.

»The Super Mario Bros. Movie » sera le premier volet théâtral de la franchise après que le film d’action en direct de 1993 ait été un flop total au cinéma. Cependant, Nintendo a ouvert les portes pour produire des cassettes basées sur ses jeux vidéo, comme on le voit dans »Detective Pikachu » qui a basé son histoire sur »Pokémon ».

»Super Mario Bros: The Movie » présente la participation de Shigeru Miyamato, le créateur du jeu vidéo original. Le film sortira en salles le 7 avril 2023.