Hellboy : The Crooked Man : que sait-on du nouveau film ?

Le producteur Média du millénaire Il vient de confirmer qu’il a déjà commencé la production d’un film de redémarrage pour la franchise.hellboy », avec le créateur de la BD, Mike Mignolaau sein du projet d’écriture du scénario, en collaboration avec Chris Goldenson collaborateur de Bandes dessinées Dark Horse.

Selon les rapports, le prochain film de redémarrage s’intitulera »Hellboy : l’homme tordu », et sera dirigé par Brian Taylorr, qui a précédemment travaillé comme réalisateur sur »Ghost Rider: Spirit of Vengeance. » La production débutera en mars de cette année, ses acteurs étant toujours embauchés.

» The Crooked Man » sera le premier film » Hellboy » à présenter un scénario écrit par Mignola, qui élargira le monde de Hellboy à travers l’une des histoires les plus acclamées des bandes dessinées originales. Selon le président de la société de production, Jeffrey Greensteince sera le premier film d’une série de sorties.

« C’est le premier d’une série de films qui captiveront le public de manière familière (et nouvelle) », a déclaré Greenstain dans un communiqué. « Brian Taylor est un expert dans tous les domaines, et je ne pouvais pas penser à une meilleure personne ». . pour donner vie à cette histoire et montrer à notre public cette gamme différente et originale de films Hellboy. »

L’histoire de Hellboy: The Crooked Man est une mini-série de bandes dessinées en trois numéros de Mignola et Richard Corben, publiée pour la première fois en juillet 2008 par Dark Horse Comics. Comme les bandes dessinées, le prochain film se déroulera dans les années 1950 et trouvera Hellboy et un agent recrue bloqués dans les Appalaches rurales.

Les deux tomberont sur une petite communauté dirigée par l’homme tordu qui, dans les bandes dessinées, était un homme du nom de Jeremiah Witkins qui a été pendu pour divers crimes au 18ème siècle, bien qu’il soit revenu de l’enfer pour diriger cette petite ville hantée. .sorcières.

La confirmation du film » Hellboy: The Crooked Man » est intervenue après une multitude de rumeurs selon lesquelles Millennium Media travaillait sur un redémarrage de la franchise, après » Hellboy » de 2019 avec David Harbour. bureau.

»Hellboy : The Crooked Man » n’a pas encore de date de sortie.