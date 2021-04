« Who Killed Sara 2 »: toutes les révélations du trailer de la saison 2

Après la finale choquante de la première saison de « Qui a tué Sara?»Et l’annonce d’un deuxième opus, qui sera présenté en première le 19 mai 2021, Netflix a partagé la première bande-annonce officielle des nouveaux épisodes de la série mettant en vedette Manolo Cardona, Carolina Miranda, Ginés García Millán, Claudia Ramírez, Eugenio Siller et Alejandro Nones .

L’aperçu du nouvel opus de la fiction créé par José Ignacio Valenzuela dure un peu plus d’une minute et demie, et en plus de laisser plusieurs nouvelles questions, il comprend également quelques révélations, que nous détaillerons ci-dessous.

LE CORPS QUI A ÉTÉ TROUVÉ ÁLEX

À la fin de la première saison de « Qui a tué Sara?«Alex a trouvé un corps dans sa cour, bien que ce ne soit pas sa sœur, cela lui a donné plus d’indices à suivre pour résoudre le mystère qui l’a gardé enfermé en prison pendant tant d’années.

A qui le corps d’Alex a-t-il été retrouvé dans son jardin? (Photo: Netflix)

LE PASSÉ DE SARA

Alex Guzmán a également trouvé le cahier de Sara où apparaissent des dessins et des phrases très étranges, qui ne coïncident pas avec l’image qu’il avait de sa sœur. Cela l’amène à localiser le psychologue de Sara pour comprendre ce qui se passait dans la tête de la jeune femme avant sa mort.

«J’ai découvert des choses sur Sara, des choses de son passé», raconte Alex à Rodolfo. À quoi cela se réfère-t-il? L’enfant qu’elle attendait, sa relation avec César Lazcano, son combat avec Marifer, la cassette qu’elle cachait?

Quels autres secrets cache Sara? (Photo: Netflix)

LES SECRETS DE MARIFER

Marifer, l’examinatrice de Sara, a non seulement caché à Alex qu’elle était Diana la chasseresse, aussi, comme bande-annonce de la deuxième saison de « Qui a tué Sara?», Elle est derrière les problèmes de Chema et Lorenzo, puisque la femme qui a prêté son ventre pour qu’ils deviennent tous les deux parents est de mèche avec Marifer et envisage de les séparer.

Quelles sont les véritables intentions de Marifer? (Photo: Netflix)

« SARA ÉTAIT PLUS DANGEREUSE QUE CE QUE NOUS NE PENONS »

Quand Alex demande à Nicandro, l’autre ami qui était là le jour de l’accident, Marifer dit: « Apparemment, Sara était plus dangereuse qu’on ne le pensait. » Dans le même temps, on montre un homme ayant un accident de moto.

Ceci s’ajoute à la conversation que Sara a avec un homme qui a besoin de savoir « si ce que vous avez dans vos veines ressemble à la mienne », et à la crise de la jeune femme qui l’amène à détruire sa chambre et à se cogner la tête contre le miroir. En outre, un combat est montré entre Sara et Marifer, qui est poussé dans les escaliers.

Où est Nicandro? Êtes-vous de mèche avec Marifer? (Photo: Netflix)

KIDNAPPING D’ELISA

Les Lazcanos traversent leur pire moment et doivent faire face aux conséquences de leurs actions et décisions. César assiste à une grosse explosion et sa fille Elisa est kidnappée. Pour la sauver, elle plaide pour l’aide d’Alex, qui est apparemment dans un accident de voiture.

Qui a kidnappé Elisa dans la deuxième saison de « Who Killed Sara »? (Photo: Netflix)

LE FILS DE SOFIA

Dans la première saison de « Qui a tué Sara?», Rodolfo a découvert que le fils qu’attend Sofía est en fait de son père, César Lazcano. La nouvelle bande-annonce montre que Mariana essaiera de garder le bébé.