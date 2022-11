Fin expliquée de « Quelqu’un ment » – Saison 2 : qui est Simon Dit et pourquoi il menace les protagonistes

ATTENTION, SPOILER ALERTE. Après la mort de Jake et le message menaçant de Simon Says, la deuxième saison de « quelqu’un ment » (« One of Us Is Lying » dans sa langue d’origine), une série basée sur le roman homonyme de Karen M. McManu, commence avec Addy, Cooper, Bronwyn, Janae et Nate discutant de l’argent que l’extorqueur leur demande en échange de Ne révèle pas ton secret.

Alors que Vanessa continue de blâmer les Bayview Five, qu’elle appelle le Murder Club, sur ses flux en direct, Bronwyn décide de mettre en place la personne derrière Simon Says. Après avoir laissé une mallette pleine de papiers à l’endroit convenu, elle se cache pour voir qui vient la chercher, mais l’apparence de Nate la détourne de son objectif.

En réponse, Simon Says envoie à Addy l’arme avec laquelle Jake a été assassiné et les force à se rencontrer dans un cinéma, où il montre une vidéo qui démontre la culpabilité des protagonistes de « quelqu’un ment« , alors Ils doivent suivre ses instructions et découvrir de qui il s’agit avant qu’il ne soit trop tard..

Cooper, Nate, Bronwyn, Janae et Addy regardent la vidéo de Simon Says dans la saison 2 de « Someone is lying » (Photo : Netflix)

QUE S’EST-IL PASSE A LA FIN DE LA SAISON 2 DE « QUELQU’UN MENT » ?

Tout en suivant certaines pistes, les Bayview Five doivent exécuter les ordres de Simon Says. Nate embrasse Fiona, Addy va à l’école déguisée en veuve, Cooper est obligé de porter la montre de Jake pendant une journée et chaque semaine devient plus personnelle.

Vanessa organise un événement en l’honneur de Jake avec l’intention de découvrir la vérité sur sa disparition de Jake.. De plus, elle se lie d’amitié avec Giselle, qui aurait rencontré Jake en Grèce. Mais Maeve découvre bientôt que le nouveau venu a plusieurs faux profils de réseaux sociaux.

En tant, Cole, le frère de Jake, mène sa propre enquête et après avoir parlé avec Addy assure que Giselle ment et prendra soin d’elle.. Peu de temps après, la jeune femme dont le vrai nom était Wendy est retrouvée morte et TJ est arrêté pour le crime à cause du téléphone que Simon Says a planté dans sa voiture.

Après avoir reçu une mystérieuse boîte qu’ils doivent ouvrir pour Noël, les protagonistes de « quelqu’un mentIls décident de la remettre à la police et de tout avouer. Cependant, une autre découverte change ses plans.

De son côté, Vanessa commence sa propre enquête après avoir reçu des messages de Simon Says. Grâce à Cole, elle découvre que Jake était dans un centre de désintoxication et après avoir trouvé des preuves, elle décide de partager ses découvertes à la télévision. Quand Simon lui interdit, il pense que c’est le Murder Club, alors il ignore l’avertissement.

En conséquence, Vanessa est kidnappée, mais pas par l’extorqueur mais par les Bayview Five pour la protéger.. Les deux parties partagent des informations et finissent par découvrir l’identité de Simon Says.

Vanessa interroge TJ dans la saison 2 de « Quelqu’un ment » (Photo : Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DE LA SAISON 2 DE « QUELQU’UN MENT » ?

Qui est Simon Says ?

C’est à propos de Fionale nouvel étudiant qui a aidé Nate à trouver un emploi. Elle a rencontré Jake à la clinique de désintoxication et est devenue sa meilleure amie.De plus, il savait que le personnage de Barrett Carnahan prévoyait de se venger de Simon pour avoir révélé son secret.

Lorsque la police trouve le corps de Jake, le groupe accepte de piéger Fiona en plaçant l’arme du crime dans sa voiture. Bien que Maeve ait mentionné que l’arme ne portait pas les empreintes digitales de Simon Says, les stars de « quelqu’un mentIls décident d’aller de l’avant avec le plan et envoient Vanessa témoigner à la police.

Les protagonistes de « Quelqu’un ment » parviennent-ils à piéger Fiona ?

Bronwyn est chargée de laisser l’arme, mais se rend compte qu’elle ne l’a plus. Pendant ce temps, Fiona se présente sur le yacht où se trouvent Addy et Maeve. Cette dernière sort son arme pour se défendre, cependant, elle révèle qu’elle a travaillé avec l’ennemi. L’étudiant derrière Simon Says se prépare à assassiner Abby pour venger la mort de son amie, mais l’arme n’a plus de balles..

Après une tentative d’évasion, une poursuite et plusieurs blessures, Fiona est arrêtée. Vanessa donne une interview à la télévision et reste l’héroïne. Le groupe renie Maeve pour sa trahison et Cole rend visite à l’ami de son frère en prison pour obtenir des informations.

La deuxième saison de « Quelqu’un ment » se termine par l’empoisonnement de Fiona et une scène de crime au bal de promo. Qui était la victime ? Pourquoi le collier de Bronwyn est-il à cet endroit ? Qui a tué Fiona ? Pourquoi Jake est-il allé en cure de désintoxication ? Que cache Cole ? Avez-vous trouvé la vidéo de Simon Says ? Y aura-t-il une saison 3 ?