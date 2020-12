Le 29 décembre 1972, Jude Law Il est né dans la ville de Lewisham à Londres, en Angleterre. A 48 ans, l’acteur britannique a été nominé pour 2 Oscars et a participé à de grands succès au box-office.

Jude Law a commencé sa carrière avec seulement 15 ans en 1988, participant au téléfilm L’enfant en lambeaux. En 1991, il participera à la série The Case-Book of Sherlock Holmes, et ironiquement, des années plus tard, il sera l’un des protagonistes du film inspiré du même personnage avec Robert Downey Jr.

Récemment, on a appris quels seront les prochains films de Jude Law que nous verrons sur grand écran. Il reprendra son rôle de John Watson dans Sherlock Holmes 3, reprendra son rôle d’Albus Dumboldore dans Fantastic Beasts 3, incarnera Captain Hook dans Peter Pan en direct de Disney, et enfin jouer dans un drame de science-fiction réalisé par Francis Ford Coppola. en 2022.

Ce sont les meilleurs films de Jude Law