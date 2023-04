Quand commence Little Beautiful Things, la nouvelle série Star +

in

Dans Little Beautiful Things, une chroniqueuse donne des conseils inspirés des événements de sa vie montrant que nous pouvons tous être sauvés. Quand est-ce que ça sort ?

Petites belles choses est le nouveau de Étoile+un programme qui vous émeut avec une histoire profonde, où la vie de sa protagoniste est examinée par elle-même à un moment où les choses ne se passent pas comme elle le souhaiterait : son mari l’a chassée de chez elle, elle a une relation terrible avec sa fille et ne peut s’empêcher de penser à sa défunte mère et au lien qui les unissait.

le protagoniste de Petites belles choses est Catherine Hahnqui a fait le saut vers la popularité grâce à sa participation à la série merveille WandaVision comme la sorcière Agatha Harkness et récemment nous avons pu la voir dans le film Netflix Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés. Il s’agit d’une actrice et comédienne américaine de 49 ans qui est dans la fleur de l’âge de sa carrière professionnelle.

La nouvelle série de Étoile+ montre comment son personnage principal, Clare Pierce, reçoit une offre d’une de ses amies pour prendre en charge une chronique spéciale où elle offre son aide et ses conseils à ses lecteurs. Elle ne se considère pas apte à ce travail mais elle accepte finalement et à sa grande surprise elle découvre qu’elle le fait vraiment très bien et qu’elle est la bonne personne pour cette tâche.

S’appuyant sur son expérience de vie, sur les moments heureux, sur les mauvaises choses et sur tout ce qui suscite ses émotions, cette femme parvient à se connecter avec ses lecteurs et par le pouvoir du mot, elle parvient à se démarquer dans cette œuvre qui semblait au premier abord comme une responsabilité impossible à assumer. Petit à petit, Clare se connectera avec des personnes qui lui sont très chères, comme sa fille.

Quand est sorti Little Beautiful Things ?

Petites belles choses seront diffusées le 7 avril ! La série met en vedette Kathryn Hahn comme Clare Pierce, Tanzyn Crawford comme Rae Kincade, Quentin Plair comme Danny Kincade, Sarah Pidgeon comme jeune Clare, Julien Marlon Samani comme Zach Charles, Aneasa Yacoub comme Montana, Elizabeth Hinkler comme Shan Richards, Merrit Wever comme Frankie, Melanie Hutsell dans Eleanor, Tijuana Ricks dans Mel Green et Owen Painter dans le rôle du jeune Lucas.

