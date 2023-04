La première vague de scores de tomates pourries est une mauvaise nouvelle pour le film Super Mario Bros.

Le film Super Mario Bros. sera en tête du box-office ce week-end et pourrait bien gagner le public dans le processus, mais en ce qui concerne les critiques, le film suit la même voie que la version live-action de 1993. La première vague de critiques de Rotten Tomatoes a abouti à un consensus général sur le fait que le film peut avoir beaucoup de personnages et de paysages brillants et colorés, mais tombe massivement à plat en ce qui concerne l’exécution et un score moyen de 46%.





Le film Super Mario Bros. obtient une course assez inégalée au box-office ce week-end, mais le battage médiatique et la présence du film sur les réseaux sociaux ont augmenté à un point où le succès est garanti et un nouvel univers cinématographique arrive quoi qu’il arrive. Cependant, en ce qui concerne les premières opinions sur le film, des termes tels que «stérile», «globe oculaire complètement insensé» et «une intrigue bouillie» ne sont pas vraiment les mentions brillantes qu’Illumination, Universal et Nintendo espèrent. La façon dont les critiques du public se comparent à la sienne reste à voir, mais il est clair que la voix de Mario de Chris Pratt est le moindre des soucis du film en ce qui concerne les critiques.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

Une chose qui a été unanimement convenue est que Le film Super Mario Bros. semble bon, mais comme nous l’avons vu dans le passé, cela peut recouvrir tant de fissures. Quand il s’agit de critiques cinglantes, Nicholas Barber de la BBC pousse les choses à l’extrême en commentant :

« Tous les adultes accompagnant ces enfants souhaiteront peut-être regarder le film Hoskins et Leguizamo à la place. »





Tout le monde ne déteste pas le film Super Mario Bros.

Images universelles

Bien que les critiques de Le film Super Mario Bros. n’ont pas bien commencé et pourraient bien chuter encore plus dans les prochains jours, tout le monde ne déteste pas la nouvelle sortie sur grand écran du duo de plombiers préféré de tous. Certains critiques ont rapidement loué le film pour s’en tenir à la configuration de base de Mario et l’utiliser.

Julian Roman de 45secondes.fr était parmi ceux qui ont vu quelque chose dans le film que de nombreux critiques ont manqué, principalement son sens du plaisir et le monde de la nostalgie qu’il apporte à ceux qui se souviennent d’avoir grandi avec le jeu vidéo classique de Nintendo. Il a noté:

« Le film a l’air incroyable. Les réalisateurs Aaron Horvath et Michael Jelenic (Teen Titans Go! To the Movies) varient les perspectives alors que les personnages traversent des paysages vibrants mais familiers. Ce ne sont pas des escapades à défilement latéral. Mario et Donkey Kong (Seth Rogen) se poursuivent sur des plateformes surélevées provoquant l’acrophobie. Ils passent devant les noueux Koopas dans un spectaculaire circuit arc-en-ciel défiant la gravité. Les cinéastes ont réussi à recréer les meilleurs décors des jeux. Enfant, j’ai passé d’innombrables heures à jouer à Nintendo et Super Nintendo. Vous ne pouvez pas vous empêcher de sourire en voyant de précieux souvenirs prendre vie.

Comme beaucoup de films de ces dernières années, Le film Super Mario Bros. est un autre diviseur d’opinion, mais ce qui compte finalement, c’est combien d’argent le film peut gagner pour justifier son existence. Sur ce front, rien ne semble empêcher le film d’animation de courir jusqu’à la ligne d’arrivée comme l’une des réussites au box-office de l’année.