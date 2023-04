Frank Grillo confirme le rôle de DCU

Étoile d’action Franck Grillo a maintenant confirmé un rôle dans le DCU recalibré de James Gunn et Peter Safran. S’adressant à Comicbook.com, Grillo révèle qu’il rejoindra effectivement la DCU, et bien qu’il n’aille pas jusqu’à révéler qui il jouera, l’argent intelligent est sur le rôle de Commandos Créatures membre Rick Flag Sr .. Non seulement Grillo révèle enfin qu’il rejoindra le monde de DC, mais il semble également blâmer son expérience Marvel pour l’avoir poussé à faire le saut.





« Ils n’ont jamais raconté d’histoire [about Crossbones]. La mythologie du MCU et tout ce que Marvel a dans son bassin de personnages, c’est tellement profond. Crossbones était là pendant une minute, mais il était censé être là plus longtemps, puis ils sont allés dans la direction qu’ils ont prise. Je pense que Crossbones sert un but, mais je pense que la chose intéressante est que si vous voyez combien de personnes dans le monde ont répondu à Crossbones, et encore une fois, il est à l’écran pendant très peu de temps, je pense il y a plus là. Je pense qu’il y avait plus de viande sur l’os. J’étais déçu, c’est pourquoi je suis allé à DC. »

Grillo a joué le rôle de Brock Rumlow alias Crossbones à plusieurs reprises tout au long du MCU, mais son super-vilain n’a jamais rien reçu de plus qu’un rôle d’acolyte dans les procédures. Et ça sonne comme ça à gauche La purge : l’anarchie star se sentant «déçue» et est une des principales raisons pour lesquelles Grillo a maintenant laissé Marvel derrière lui et a sauté par-dessus la DCU à la place.

Frank Grillo fait-il partie des commandos de créatures de la DCU ?

La confirmation de Grillo fait suite à plusieurs taquineries récentes, avec l’acteur vu assister à la première de DC Studios Shazam ! Fureur des Dieux aux côtés de Hellboy vedette Ron Perlman. « Moi et mon gars [Ron Perlman] nous avons fait un petit film ensemble il y a quelque temps », a déclaré Grillo dans un message sur les réseaux sociaux après avoir été repéré lors de la première. « Cela pourrait-il être deux ? Hummmmmmmmm. »

Dans les pages de DC Comics, il existe deux générations de Commandos Créatures. Le premier a été créé par JM DeMatteis et Pat Broderick en 1980, le second par Jeff Lemire et Ibraim Roberson. Alors que les détails de ce que Gunn et Safran restent largement secrets, une image du prochain Commandos Créatures série animée est sortie. Et Rick Flag Sr. a certainement la même apparence bourrue et belle que Grillo …

« Creature Commandos est une série animée, j’ai écrit tous les épisodes, quelque chose que nous allons faire qui est un peu différent chez DC va faire passer les personnages dans l’animation, hors de l’animation, ayant généralement le même acteur jouer leur voix comme qui les joue en live-action », a révélé James Gunn lors de la présentation récente du premier chapitre de la DCU.

La nouvelle DCU débutera avec le Superman redémarrer, Superman : Héritagesuivi du film d’équipe de super-héros L’Autoritéun Homme chauve-souris projet intitulé Les braves et les audacieux, Supergirl : la femme de demainun Chose des marais redémarrer, un Wonder Woman série préquelle intitulée paradis perduune série centrée sur Amanda Waller, une La lanterne Verte série intitulée Lanterneset une série sur Booster d’or, avec plusieurs projets encore un mystère.

