One Piece : The Straw Hat Gang s’agrandit dans le dernier chapitre du manga, 11e membre d’équipage confirmé ?

Comme tous les lecteurs de manga une pièce sait déjà se trouve le Arc des Wa est sur ses dernières jambes et les événements ont récemment basculé à l’envers. Bien devenu Chapitre 1051 à L’épopée pirate d’Eiichiro Oda publié et un théorie des fansqui circule depuis longtemps, semble s’avérer vrai.

Devriez-vous seulement anime à One Piece ou ne sont pas tout à fait là avec le manga, nous ne recommandons pas de lire plus loin maintenant que spoilers massifs à l’histoire de Pirates au Chapeau de Paille suivre. Sinon, nous vous dirons ici quel personnage comme nouveau membre de l’Équipage du Chapeau de Paille a été confirmé.

One Piece : Chapeaux de Paille retrouve son 11e membre

C’est fini. De la Bataille sur Onigashima a pris fin et les deux L’impératrice Charlotte Linlinmieux connu comme grande mamanaussi bien que Empereur Kaido étaient de la Alliance de samouraï vison pirate ninja vaincu. Wa no Kuni est enfin libre et Kozuki Momonosukequi a maintenant grandi, devient le nouveau chef du pays.

Ceux-ci sont naturels nouvelles fantastiquesmais bien que la finale touchante suscite toutes sortes de sentiments bons et douloureux chez ses fans, la victoire sur les deux empereurs est éclipsée par un autre événement, car il semble qu’un événement très spécifique se soit produit théorie des fans s’est avéré être vrai.

Nous parlons de le 11ème membre des Pirates du Chapeau de Paillerespectivement, si vous capitaine Singe D Luffy sans compter le légendaire dixième membre. De nombreuses personnalités étaient en course pour cette place parmi les lecteurs, mais une en réalité personne très évidente a maintenant gagné la course, même si une dernière confirmation toujours manquant.

Après que Luffy ait vaincu Kaido dans One Piece, certains membres des chapeaux de paille rencontrent respectivement la fille et le fils de Kaido, Yamato. Franky et Brook sont immédiatement prêts à vivre Lutte contre la progéniture du pirate, mais Yamato calme immédiatement les esprits échauffés en disant que un fan du gang être.

Ainsi, la fille/le fils de Kaido a depuis longtemps été témoin des exploits de Les camarades de Luffy suivi et savait déjà que le gang de l’homme en caoutchouc se compose de rien d’autre que des fous, mais vous pouvez toujours voir les monstres en chair et en os tout un choc. Pour que la rencontre des deux factions soit parfaite, Yamato révèle un autre détail.

la guerrier fort s’appuie sur l’accord précédent avec Luffy et annonce qu’il naviguera désormais sur la mer avec les chapeaux de paille, ce que les membres originaux ont fait surprise et applaudissements pistes. Selon à qui vous demandez. Par dessus tout Brook et Sanji sont enthousiasmés par un nouveau membre féminin sur le navire.

Jinbei est cependant encore sceptique et veut commencer par le Confirmation de son capitaine attendez, mais celui après son combat avec Kaido toujours inconscient est. Après la réponse positive de Luffy à la demande de Yamato de l’avoir dans le nouveau monde être autorisé à accompagner, et puisque Yamato semble bien s’intégrer dans le gang, il ne devrait y avoir qu’un seul formalité loi.

Néanmoins est rien confirmé à 100%après tout, certaines choses peuvent encore changer dans les prochains chapitres du manga et peut-être que Yamato le fera seulement un membre temporaire ou juste un alliés. Actuellement, cependant, presque tout parle du fait que le gang de pirates au chapeau de paille est maintenant onze membres compte.

© Eiichiro Oda/Shueisha/Toei Animation via YouTube : Collection Crunchyroll

Si Luffy n’était pas compté comme capitaine, la théorie des fans serait que Luffy a fini son voyage dix nakama trouvera, encore possible. Cette théorie est basée sur le fait que le Chapeau de Paille a déclaré au début de son aventure qu’il au moins dix membres d’équipage Besoins.

Bien que le créateur Oda n’ait jamais confirmé qu’il n’y aurait vraiment que dix membres et Luffy lui-même a également parlé d’un nombre minimalmais c’est encore possible, après tout nous déménageons actuellement à grands pas vers la finalece que même le mangaka a confirmé il y a quelques mois.