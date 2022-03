Abbott Elementary Episode 11 Date de sortie, Nombre total d’épisodes, Regarder en ligne

in

Si vous recherchez également la prochaine date de sortie de l’épisode 11 d’Abbott Elementary, vous êtes au bon endroit. Il y a beaucoup de fans de cette émission qui attendaient le retour de cette émission à la télévision et finalement, l’émission est de retour à la télévision avec de nouveaux épisodes. C’est pourquoi nous avons décidé de vous communiquer la date de sortie de ce nouvel épisode.

Ici, vous découvrirez la dernière date de sortie de l’épisode 11 d’Abbott Elementary dans diverses régions, le nombre d’épisodes que vous pourrez regarder cette saison, ses spoilers, ainsi que d’autres détails liés à cette émission. Découvrons-les tous sans plus tarder.

Abbott Elementary est l’une des sitcoms américaines de faux documentaires les plus regardées dans le monde. Avant même la fin de la première saison, le spectacle a été renouvelé pour sa deuxième saison. Cette émission est de retour après une courte pause et ses fans sont maintenant ravis de son nouvel épisode à regarder. Quinta Brunson est la créatrice de ce spectacle.

Cette émission suit un groupe d’enseignants réunis dans l’une des pires écoles publiques du pays, simplement parce qu’ils aiment enseigner. Brunson a joué le rôle d’un enseignant de deuxième année à Abbott Elementary tout en créant ce spectacle. Après avoir regardé le dernier épisode 10 de cette émission qui est revenu à la télévision après une longue période de temps, ses fans recherchent le prochain épisode à sortir.

Abbott Elementary Épisode 11 Date de sortie

La prochaine date de sortie de l’épisode 11 d’Abbott Elementary est révélée et elle sera publiée plus tôt que prévu. Selon le calendrier de diffusion de cette émission, la date de sortie de l’épisode 11 d’Abbott Elementary est fixée au 29 mars 2022. Les nouveaux épisodes de cette émission sont publiés tous les mardis.

Combien d’épisodes y aura-t-il dans Abbott Elementary ?

On s’attend à ce que la première saison de cette émission compte environ 14 épisodes au total. Le nombre exact d’épisodes pour la première saison d’Abbott Elementary sera mis à jour une fois qu’il sera officiellement révélé.

Où regarder Abbott Elementary?

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission aux États-Unis est ABC. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur YouTube TV, Disney+ Hotstar, ainsi que sur d’autres plateformes. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission en ligne sur ces services de streaming variera en fonction de votre région. Alors, confirmez s’il est disponible pour votre pays ou non.

Principaux moulages

Voici les principaux acteurs de ce spectacle.

Quinta Brunson comme Janine Teagues

Tyler James Williams dans le rôle de Gregory Eddie

Janelle James comme Ava Coleman

Lisa Ann Walter comme Melissa Schemmenti

Chris Perfetti comme Jacob Hill

Sheryl Lee Ralph comme Barbara Howard

Liste de tous les épisodes élémentaires d’Abbott

Voici la liste de tous les épisodes de la saison en cours d’Abbott Elementary.

« Pilote » « Ampoule » « Liste de souhaits » « Nouvelle technologie » « Transfert d’étudiants » « Programme surdoué » « Professeur d’art » « Travail Famille » « Classe d’étape » « Journée portes ouvertes » « Bureau » « Ava contre le surintendant »

Emballer

Nous concluons cet article en espérant que vous avez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de l’épisode 11 d’Abbott Elementary, où regarder cette émission en ligne, son nombre total d’épisodes et bien plus encore. Alors, soyez prêt à profiter de ce nouvel épisode la semaine prochaine. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Nous sommes là pour vous aider de la meilleure façon possible.

