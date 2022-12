La première de 1923 est diffusée gratuitement sur YouTube, grâce à Paramount

YouTube a toujours été une plate-forme pour les studios pour montrer des bandes-annonces, des taquineries, des featurettes et d’autres supports promotionnels, mais a récemment été utilisé pour publier des épisodes entiers – au moins le pilote. Le drame historique 1923 a maintenant son premier épisode complet disponible gratuitement sur YouTube, juste une semaine après sa première sur Paramount + et a établi des records d’audience sur la plateforme de streaming.





La série suit une famille d’éleveurs de bétail, les Duttons, qui luttent pour préserver leur mode de vie alors que de riches investisseurs balayent les terres qui les entourent. C’est une préquelle de Yellowstone, qui montre une génération ultérieure de Duttons modernes aux prises avec la politique, la tromperie et le drame familial. Une autre préquelle à Yellowstone appelé 1883 créé l’année dernière, même si vous n’avez pas besoin de le regarder pour comprendre 1923. Tous les trois sont créés par le showrunner Taylor Sheridan.

FILM VIDÉO DU JOUR

Le premier épisode d’une heure compte désormais plus de 360 ​​000 vues, 4 500 likes et une pléthore de commentaires faisant l’éloge de la série et remerciant Paramount de l’avoir rendue disponible gratuitement. La description de la vidéo se lit comme suit :

1923, une histoire d’origine de Yellowstone, met en vedette Harrison Ford (Jacob Dutton) et Helen Mirren (Cara Dutton), et présente une nouvelle génération de la famille Dutton alors qu’ils explorent le début du XXe siècle lorsque les pandémies, la sécheresse historique, la fin de la prohibition et la Grande Dépression afflige la montagne à l’ouest – et les Duttons qui l’habitent.





Les épisodes pilotes sur YouTube deviendront-ils une norme ?

Paramount+

Les épisodes pilotes disponibles sur YouTube deviennent un phénomène de plus en plus courant, car la plupart des téléviseurs intelligents permettent au public de se connecter au service de partage de vidéos dans le confort de leur canapé. D’autres séries notables avec des épisodes pilotes sur YouTube incluent Maison du Dragon et Halo.

C’est une stratégie intelligente, car les téléspectateurs hésitants ne veulent pas s’abonner à une émission qu’ils n’aiment peut-être même pas. Des essais gratuits de certains services de streaming sont parfois disponibles, mais même dans ce cas, le public peut ne pas vouloir gérer les mots de passe et les e-mails, sans parler des numéros de carte de crédit. YouTube est une plate-forme que la plupart des gens connaissent, ce qui permet aux téléspectateurs de découvrir facilement de nouvelles émissions avant de s’engager dans un service de streaming.

1923 est écrit par Taylor Sheridan et distribué par Paramount Global. Il met en vedette Harrison Ford, Helen Mirren, Jerome Flynn, Brandon Sklenar, Julia Schlaepfer, Darren Mann et Isabel May. Il a commencé à être diffusé le 18 décembre 2022 sur Paramount +. De nouveaux épisodes sont disponibles tous les dimanches et la première saison devrait durer huit épisodes.

Vous pouvez regarder le premier épisode ci-dessous :