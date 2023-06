Quand Arnold, la série de Schwarzenegger est-elle diffusée sur Netflix et combien d’épisodes compte-t-elle ?

VALENTINO BORN IN ROMA Eau de Parfum pour elle floral fruité

BORN IN ROMA CORAL FANTASY : UNE ATTITUDE AUDACIEUSE Avec Born in Roma Coral Fantasy, Valentino vous invite à redécouvrir Rome à l’heure du coucher de soleil. Alors qu’une lumière corail se répand dans le ciel, c’est l’heure d’une nouvelle expression de la fantaisie, inspirée de la splendeur culturelle de Rome, pour un moment que vous façonnez. LE PARFUM : LA FRAICHEUR D’UN ACCORD FLORAL, CONTRASTE PAR UN ACCORD KIWI VIF. Born in Roma Donna Coral Fantasy est un parfum Floral Fruité dynamisé par un accord kiwi. Associé à un absolu aromatique de graines d'Ambrette et à un accord de Muscs. Un cœur couture de Jasmin en super-infusion associé à un accord de Rose révèle un parfum féminin contemporain et lumineux. Le parfum se décompose en 3 temps : - LA NOTE COLOR : Kiwi &, Orange L'accord juteux et rafraîchissant de kiwi teinté d'une essence lumineuse et pétillante d’orange crée cette audace colorée. Une association unique pleine d’optimisme et d’énergie. - LA NOTE COUTURE : Jasmin &, Rose Récoltée à la main avant le lever du soleil en Inde pour une qualité optimale, la super-infusion de fleurs de jasmin apporte une touche moderne : une interprétation fruitée et végétale d'une fleur naturelle. Un accord haute couture qui fait écho à la féminité florale des personnalités de Born in Roma. - LA NOTE COOL : Ambrette &, Muscs La note absolue de graines d’Ambrette en cœur de Born in Roma Coral Fantasy apporte une texture chaleureuse et douce à la fragrance. Associé à l’accord boisé de Muscs, le parfum laisse dans son sillage une attitude fraîche et affirmée. LE FLACON - LE ROCKSTUD VALENTINO NÉ À ROME Inspiré des motifs gravés sur les palazzos italiens, et créé à l’origine pour les accessoires couture, le rockstud est devenu l’un des codes les plus iconiques de Maison Valentino. Ce clou pyramidal audacieux fait partie de l’iconographie de la Maison et est un fort symbole de Rome. - LA COULEUR CORAIL, LA LUMIERE DE ROME A LA TOMBEE DU JOUR L’inspiration colorielle de Born in Roma Coral Fantasy vient des magnifiques couchers de soleil de la ville éternelle. Le flacon est signé d’un parti pris corail audacieux, inspiré de l’énergie que l’on retrouve à cette heure magique dans les rues de Rome. LA COLLECTION BORN IN ROMA: PLUSIEURS FAÇONS D’ETRE SOI Célébrez votre unicité avec 3 duos pour révéler les différentes facettes de votre personnalité.