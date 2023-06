PAC-MAN : LEGO lance des machines d’arcade à construire soi-même du classique des années 80

VIVENLA Sommier chêne classique en bois massif L. 80 x P. 200 x H. 7 cm collection Uljee

LES POINTS FORTS: - Collection : Uljee - Couleur : Chêne - Style : Classique - Dimension : L. 80 x P. 200 x H. 7 cm - Matériel : Bois massif - Norme : Norme CE - Garantie fabriquant : 2 ans DORMIR SIGNIFIE FAIRE LE PLEIN D'ÉNERGIE Le sommier de cette collection est le complément indispensable d'une bonne literie. Il va prolonger sa durée de vie, car il va encaisser une partie de la pression exercée sur le matelas ... Les efforts mécaniques imposés par le poids et les mouvements du dormeur ne sont supportés que pour 2/3 par le matelas. Le sommier vient alors en renfort et absorbe le 1/3 restant des efforts mécaniques.EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ Nuit après nuit, notre système de sommeil avec dimension vous permet de profiter d'un sommeil profond et réparateur. Un élément indispensable quand on sait que le corps et l'esprit ne trouvent le calme absolu qu'au cours d'une nuit de sommeil bienfaisant. Un bon sommier est donc indispensable pour débuter la journée dans un état optimal de fraîcheur et d'énergie.