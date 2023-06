Christopher Nolan montre une gigantesque bobine de film utilisée pour Oppenheimer

Oppenheimer sera Christophe Nolanest le film le plus long à ce jour, car le cinéaste a révélé la durée exacte du film. Il avait déjà été taquiné comme un film de trois heures, avec Nolan disant à un moment donné qu’il « embrassait » trois heures, mais il s’avère que la durée est de quelques secondes après ce point. Dans une nouvelle vidéo partagée sur TikTok par @guywithamoviecamera, on peut voir Nolan poser avec la bobine de film gargantuesque qu’il faut pour projeter Oppenheimer tout en partageant que le temps d’exécution dépasse la barre des trois heures.





« C’est le Oppenheimer Tirage IMAX 70mm », explique Nolan. « Les trois heures et neuf secondes, et on me dit que c’est onze miles de film pour une projection. »

Cela fait suite aux commentaires précédents de Oppenheimer l’acteur Matt Damon a déclaré à Variety : « C’est trois heures. C’est fantastique. Cillien [Murphy] est phénoménal. Il est tout ce que vous voudriez qu’il soit. Je pense que c’est presque trois heures. Ça va tellement vite, c’est génial.

Dans tous les cas, les cinéphiles vont vouloir se mettre à l’aise lorsqu’ils s’assoient pour regarder Oppenheimer. Vous voudrez peut-être obtenir le gros pop-corn, et il serait peut-être préférable de visiter les toilettes juste avant de visionner le film, car on ne voudrait pas risquer de voir la grosse explosion. En tant que film sur le « père de la bombe atomique », Oppenheimer présente une scène d’explosion nucléaire qui a été réalisée sans CGI.

Christopher Nolan a relevé le défi d’Oppenheimer

Images universelles

« Je pense que recréer le test Trinity sans utiliser d’infographie était un énorme défi à relever », a déclaré Nolan à Total Film dans une interview séparée expliquant la grande scène de l’explosion. « Andrew Jackson – mon superviseur des effets visuels, je l’ai engagé très tôt – cherchait comment nous pourrions faire pratiquement beaucoup d’éléments visuels du film, de la représentation de la dynamique quantique et de la physique quantique au test Trinity lui-même, en passant par la recréation , avec mon équipe, Los Alamos sur une mesa au Nouveau-Mexique dans un temps extraordinaire, dont beaucoup étaient nécessaires pour le film, en termes de conditions très difficiles là-bas – il y avait d’énormes défis pratiques.

Nolan avait également besoin du bon casting pour aider à raconter cette histoire, et cela inclut Cillian Murphy dans le rôle de J. Robert Oppenheimer. Le réalisateur a expliqué comment l’objectif était de permettre aux téléspectateurs de découvrir l’histoire d’Oppenheimer à travers ses propres yeux, en comprenant comment il s’était engagé sur une voie qui aboutirait à la création d’une arme nucléaire.

« C’était le défi que je lui ai lancé pour Cillian, de nous emmener dans ce voyage ; c’était le défi pour Hoyte van Hoytema, mon designer, toute mon équipe : comment voir cette histoire extraordinaire à travers les yeux de la personne qui était Toutes nos décisions sur la façon de faire ce film étaient basées sur cette prémisse réelle « , a déclaré Nolan à propos de l’histoire du film.

Oppenheimer sortira dans les salles de cinéma le 21 juillet 2023.