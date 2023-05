Casting de Deadloch : qui est qui dans la nouvelle série Prime Video

Première vidéo

La série comédie-mystère arrive cette semaine sur Prime Video. Il s’agit de la production australienne créée par Kate McCartney et Kate McLennan.



© Bradley PatrickKate Box joue dans Deadloch.

Dans quelques jours, Première vidéo ajoutera à son catalogue une production attendue. Il s’agit de impassela série australienne créée, écrite et produite par Kate McCartney et Kate McLennan. Ce pari sur le pur mystère promet une intrigue sombre et captivante et un casting luxueux. Qui sont vos acteurs et qui vous font vivre ?

La fiction aura son lancement officiel prochainement 2 juin, date à laquelle il présentera ses trois premiers épisodes. Depuis, elle se poursuivra avec une diffusion hebdomadaire tous les vendredis jusqu’au 7 juillet. Selon Prime Video, il s’agit d’une comédie policière passionnante qui remet en question la relation de l’Australie avec la vérité, le sexe et la race.

+ De quoi parle Deadloch sur Prime Video ?

Le synopsis officiel de Prime Video note : «La ville tasmanienne de Deadloch, un hameau balnéaire autrefois endormi, est sous le choc lorsqu’un homme local est échoué mort sur la plage. Deux détectives font équipe pour résoudre l’affaire : le sergent-chef local ennuyeux Dulcie Collins et un rugueux comme les intestins de Darwin, l’enquêteur principal Eddie Redcliffe et son agent subalterne trop enthousiaste Abby.”.

Le teaser de Deadloch continue : «Alors que la ville se prépare à lancer l’événement annuel des arts, de la gastronomie et de la culture, Winter Festival, le trio doit mettre ses différences de côté et travailler ensemble pour trouver le tueur.”. La vérité est que ces personnages seront joués par un casting de luxe. Sachez qui ils sont !

+ Le casting de Deadloch sur Prime Video

impasse jouera Boîte Kate dans la peau de Dulcie Colins, tandis que madeleine sami jouera Eddie Redcliffe. En outre Nina Oyama sera responsable de se faire passer pour Abby. En revanche, ils complèteront le casting Tom Ballard, Alicia Gardiner, Susie Youssef, Pamela Rabe, Kris McQuade, Duncan Fellows, Harvey Zielinski, Shaun Martindale, Katie Robertson, Nick Simpson-Deeks, Mia Morrissey, Leonie Whyman, Mick Davies, Holly Austin, Kartanya Maynard et Naarah.

