Pyrex Whippa de 808 Mafia a de l’amnésie et ne sait pas qui il est

Vous ressentez beaucoup plus d’amnésie dans les films que dans la vraie vie.

Pyrex Whippa, producteur de 808 Mafia et affilié à Metro Boomin, a un cas réel d’amnésie qui sonne plutôt mal.

Whippa a sauté sur les réseaux sociaux pour expliquer comment il en est venu à oublier qui il est.

« Pour ceux d’entre vous qui ne me connaissent pas que je souffre d’épilepsie très grave, malheureusement la nuit dernière, en faisant une crise, je me suis vraiment blessé. En raison de ma blessure à la tête, on m’a diagnostiqué une amnésie dissociative et je me souviens à peine qui je suis. Je serai absent jusqu’à ce que mon mental revienne à 100%. S’il vous plaît, gardez-moi dans vos prières pendant que je traverse ce voyage, c’est le sentiment le plus effrayant à affronter … Idk quel sera le résultat ou combien de temps avant que je récupère ma mémoire », a-t-il tapé.