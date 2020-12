Mario Judah explique être « l’un de ces » fans de Playboi Carti

Mario Judah dit qu’il était « ce » fan de Playboi Carti qui disait constamment au rappeur de laisser tomber « Whole Lotta Red » dans ses commentaires.

Mario Judah dit qu’il était « l’un de ces » fans de Playboi Carti qui disaient constamment au Mourir allumé rappeur de sortir son album, Whole Lotta Rouge. Judah a discuté de son fandom Carti avec 45secondes.fr pour notre série d’interviews « 12 Days Of Christmas ». Juda, qui a laissé tomber sa propre version d’un Whole Lotta Rouge célibataire avant Carti, a expliqué: Avant d’exploser, bien avant d’exploser, j’étais l’un de ces fans dans la section des commentaires comme « bro, drop a Whole Lotta Red bro », et nous le faisons depuis deux ans. Alors j’ai pensé, de merde, j’ai une plate-forme, ce n * gga va l’entendre parce qu’il n’y a aucun moyen qu’il ne le sache pas, tout le monde va le taguer et le laisser partir. Alors j’étais comme ouais, j’ai une plate-forme maintenant, laissez-moi utiliser ma plate-forme pour le bien et donner au monde ce dont il a besoin, car évidemment, nous savons comment est Carti, parce qu’il le fait depuis deux ans, en disant qu’il va drop, donc j’étais comme tu sais et si tu ne le fais pas frérot, je vais le faire. Pour la culture, parce que le fait est que les gens se soucient de la voix de bébé dans les chansons, ce n’est pas comme si Carti faisait des singeries et que les gens se soucient des cascades publicitaires – les gens aiment en fait la musique. Donc, si les gens aiment la musique de lui, alors je vais juste donner aux gens ce qu’ils veulent au lieu de les faire attendre encore deux ans et je suis fan de lui alors j’étais comme f * ck, et tout le monde était f * cking avec lui et me respecte pour cela, car ils devraient parce que c’est comme bro, deux ans est inutile car c’est. Je n’ai pas l’impression qu’il y a une excuse honnêtement. Mardi, Judah a dit qu’il avait officiellement fini de jouer avec Carti, maintenant que Whole Lotta Rouge est entre les mains des fans. « Carti sort bientôt un Deluxe donc mon travail ici est terminé … ROCKSTAR JUDAH EST DE RETOUR !!!!!! » il a écrit sur Twitter.

