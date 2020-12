BTS: seuls 2 membres préfèrent envoyer un SMS plutôt que d’appeler quelqu’un

Au cours des dernières décennies, les SMS et les appels ont été rendus extrêmement faciles, et un fossé s’est créé entre différentes personnes avec leurs méthodes de communication préférées. Même dans BTS, les membres ne peuvent pas s’entendre sur la question de savoir si envoyer des SMS ou appeler est mieux. En fait, la plupart des membres du groupe préfèrent appeler quelqu’un, bien qu’il y ait deux membres qui préfèrent de beaucoup envoyer un SMS.

BTS | Santiago Felipe / Getty Images

Les membres du BTS ont des personnalités très différentes

Les membres du BTS ont en commun leur amour de la musique et leur désir de travailler dur à leur travail. Cependant, leur âge et leur expérience de vie varient, de sorte que les membres ont également des traits de personnalité différents.

Les fans qui ont regardé de nombreuses vidéos de BTS savent probablement très bien que certains membres sont plus extravertis que d’autres. Certains préfèrent réfléchir avant de dire quoi que ce soit tandis que d’autres disent souvent ce qu’ils pensent. Certains regardent également les situations de manière logique tandis que d’autres suivent leurs intuitions et leurs instincts. Les types MBTI de BTS donnent également un aperçu de leurs préférences en matière de spontanéité ainsi que de savoir s’ils sont des penseurs globaux ou des résolveurs de problèmes axés sur les détails.

Malgré leurs différences, BTS a pu rester ensemble depuis de nombreuses années maintenant. Bien sûr, cela n’a pas été facile lorsque BTS a commencé à travailler ensemble. Pourtant, au fil du temps, les membres ont appris à gérer leurs points de vue parfois contradictoires.

J-Hope a partagé avec Paper Magazine en 2019: «Il fut un temps où nous nous battions un peu parce que nous venions tous d’horizons différents et nos personnalités étaient si différentes. Mais nous avons pu surmonter cela après nous être souvent entretenus et avoir vécu longtemps ensemble. Nous savons maintenant ce que chacun de nous pense simplement en se regardant. »

Seuls 2 membres BTS préfèrent envoyer un SMS plutôt que d’appeler quelqu’un

Les différences de BTS peuvent également être observées chaque fois que les membres doivent choisir entre deux choix. Lorsqu’ils ont joué à «This or That» avec SiriusXM début décembre, les membres ont eu le choix entre envoyer des SMS et parler au téléphone avec quelqu’un. Seuls 2 membres – Jungkook et Jin – ont choisi d’envoyer un SMS.

«Parler au téléphone est effrayant», expliqua Jin.

Pendant ce temps, RM a déclaré qu’il pensait que les SMS étaient «mauvais» et Jimin a déclaré que les SMS étaient «gênants».

Cependant, il est important de noter que Suga est absent de la vidéo, il n’est donc pas clair quelle est sa préférence.

BTS a parfois du mal à ce que les fans découvrent leurs numéros de téléphone

Qu’ils choisissent d’envoyer des SMS ou d’appeler quelqu’un, les membres du BTS sont extrêmement célèbres, ce qui signifie qu’ils rencontrent parfois des problèmes de personnes aléatoires découvrant leurs numéros de téléphone.

Par exemple, en juin 2019, Jungkook a reçu un appel de ce qui semblait être un fan au milieu d’une diffusion en direct. Jungkook a rapidement bloqué le numéro et a déclaré qu’il ne répondait pas aux appels provenant de numéros qu’il ne reconnaît pas.

«Si quelqu’un appelle pour voir si c’est mon numéro de téléphone, je bloque immédiatement ce numéro», dit-il. «Les fans de Stalker m’appellent beaucoup, alors je dois les bloquer.»