The Bear : que peut-on attendre de la saison 2

En juin de cette année, Hulu et FX a créé l’une des meilleures productions vues en 2022: Ours. Protagonisée par Jérémy Allen White, centré sur un jeune prodige de la cuisine qui finit par diriger le restaurant de son frère après s’être suicidé. Axée sur le chagrin, les frustrations et le workaholism, la série comptait au total huit épisodes de trente minutes d’une qualité incroyable.

Si la clôture de la première tranche semblait définitive et n’avait pas forcément besoin d’être poursuivie, mais l’idée de Christophe Storercréateur de la série, est de donner libre cours à cette histoire centrée sur Carmen Berzatto. Pour cette raison, nous vous disons quels pourraient être les quatre axes centraux à développer dans la prochaine saison de cette série qui a atterri il y a quelques semaines dans Étoile+.

+Les Axes de la saison 2 de The Bear

Qu’est-il arrivé à la mort de Michael

Jon Berntal a été choisi par la production pour donner vie à Michel Berzattole frère de carmin. Comme nous le savons, il était le propriétaire initial de Le boeuf qu’un jour, il a décidé de se suicider et a laissé tout le monde complètement détruit par la perte. Jusqu’à présent, nous n’avons connu qu’une petite partie du lien avec son frère mais sans trop de détails sur les raisons pour lesquelles il a voulu se suicider ou pourquoi il a décidé de ne lui laisser qu’une « recette » afin qu’il découvre l’argent caché.

d’où vient l’argent

L’autre point important à résoudre par la série de effet devrait passer par nous dire, d’une part, où tout l’argent qui carmin trouvé dans les boîtes de tomates (l’avez-vous laissé Pica?). De plus, il faudrait aussi voir comment ils ont fait pour le cacher à l’intérieur de ces conteneurs, n’est-ce pas ?

Et le nouveau restaurant

Après une lutte acharnée entre tous les employés de Le boeuf, Carmy et Sydney ils se lient d’amitié et conviennent d’ouvrir un nouveau restaurant dont le nom sera celui qui justifiera le titre de la série. En ce sens, nous avons pu voir à la fois comment la construction de l’espace est ainsi que comment cela se passe avec la clientèle et comment les gens qui étaient si habitués au style de Le boeuf.

La dépendance de Carmy

Carmen Berzatto Il nous a montré à quel point il remarque peu ce qui se passe dans sa tête. On ne le voit que lorsqu’il explose ou se retrouve dans une sorte d’état hypnotique, comme lorsqu’il a failli mettre le feu à sa maison puis au restaurant. On l’a vu approcher d’une réunion des Alcooliques Anonymes et il serait intéressant de voir si la série continue de nous dire ce qu’il en est de cette maladie.

La famille de Richie

L’un des personnages les plus étranges à gauche Ours était celui qui interprétait Bachrach en mousse d’ébène. Controversé pour ses réactions, il ne montrait des signes d’humanité que dans les moments où il devait parler de sa famille ou avec sa fille. Saura-t-on ce qui est arrivé à la mère de sa fille ? Allons-nous rencontrer sa fille ?

