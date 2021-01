« Le monde caché de Sabrina »: explication de l’apparition de Salem et des tantes originales Hilda et Zelda dans la saison 4

La dernière saison de « Le monde caché de Sabrina« Cela promettait d’être une affaire encore plus surréaliste que ce qui s’était passé jusqu’à présent dans la série, car elle comprenait un camée surprise. Les bandes-annonces de la série ont révélé le retour de tantes Hilda et Zelda de la série ABC originale.

Adapter sa propre série de bandes dessinées, Roberto Aguirre-Sacasa conduit la réinvention macabre de la vie de Sorcier Sabrina à Netflix dans Octobre 2018. Il a été rapidement suivi par d’autres aventures diffusées sur 2019 et 2020. Cependant, en raison de partie 3, Il a été confirmé que le partie 4 ce serait aussi le dernier de la série.

Les fans ont longtemps critiqué la série pour ne pas avoir certains éléments de l’émission originale qui en ont fait un succès avec la télé, mais pendant ce dernier saison 4 les fans ont obtenu ce qu’ils attendaient avec un camée des tantes originales et de lui-même Salem. Comment cela a-t-il été possible?

Dans cet article, nous expliquerons un peu le contexte de «Le monde caché de Sabrina»À propos de sa rencontre avec les personnages de l’autre série. Attention, plus tard il y aura SPOILERS de la partie 4 et sur la façon dont cette rencontre s’est sentie organique malgré sa signification, comme l’explique le CBR.

EXPLICATION DE L’APPARENCE DE SALEM ET DES ORIGINALES AUNS HILDA ET ZELDA DANS «LES AVENTURES DE FROID DE SABRINA»

Originaux de tantes Hilda et Zelda dans la série Netflix (Photo: Netflix)

Avant la grande finale de la série, l’avant-dernier épisode de la saison 4 de « Le monde caché de Sabrina« Montré Salem des années 90 avec son humour caractéristique. Dans le spectacle original Sabrina, Salem Saberhagen a été condamné à passer 100 ans comme un chat pour avoir tenté de conquérir le monde, mais il avait toujours sa personnalité et pouvait parler sans problème.

Dans la nouvelle série, Salem ne fonctionne que comme un compagnon qui protège Sabrina et de temps en temps, il semble miauler pour l’aider. Cela a été très critiqué par les fans sur les réseaux sociaux, mais tout a été corrigé dans les derniers épisodes lorsque Sabrina Morningstar traversez un miroir et entrez dans un autre monde.

A la surprise des fans, elle est accueillie par les tantes Hilda et Zelda originaux du 90, Caroline Rhea et Beth Broderick. Le plus drôle, c’est que la série de Netflix Il établit qu’ils sont dans un univers où ils sont dans une émission de télévision, à cause du rire qui se fait entendre en arrière-plan, mais il y a quelque chose qui ne s’additionne pas.

Le nouveau Salem a été fortement critiqué (Photo: Netflix)

Sabrina apprend rapidement qu’il n’y a qu’une seule règle ici: toujours se présenter prêt pour le travail, et si vous recevez trois grèves, les criminels sont envoyés au Chambre verte, un endroit où les gens disparaissent et ne sont plus jamais entendus. En fait, cela semble être ce qui est arrivé à Melissa Joan Hart, mais il n’est mentionné à aucun moment.

La la magie n’existe pas dans ce monde qui est composé à la place d’ensembles de « Vie réelle». Toutes les sorties sont maçonnées et le portail miroir disparaît soudainement, laissant Sabrina de retour pour se déguiser en prisonnier et jouer sur le thème absurde de 90 de ce royaume.

Cependant, tout n’est pas mal. À Sabrina Le temps presse, mais ici au moins Salem parle enfin. Mais ce n’est pas seulement une version bavarde de Salem du redémarrage, c’est le Salem animatronique des années 90, avec tous ses moments saccadés et ses réprimandes spirituelles.

Le Salem de la série originale était l’un des personnages préférés de la série (Photo: Nickelodeon)

En fait, ce Salem il est le membre le plus important de la distribution. Il dit lui-même, « en tant que star du spectacle, j’aime accueillir les nouveaux membres de la distribution». Au début, cela apparaît comme un joli clin d’œil à la popularité du Salem original, tout en faisant une mention subtile de la obsession fandom avec son personnage, mais un nouveau développement le reformule complètement.

Au fur et à mesure que l’épisode progresse, on apprend enfin que ce Salem n’est autre que L’infini, un des Terreurs eldritch contre ceux qui Sabrina elle a été envoyée au combat. L’émission explique que les chats ont neuf vies, ce qui les rend essentiellement immortels, et donc « interminable».

Bien sûr, tout se fait dans la bonne humeur. Cette version de Salem il est l’auteur principal de la série, ce qui est parfaitement logique étant donné qu’il a toujours voulu conquérir le monde. Et dans les années qui se sont écoulées depuis lors, on pourrait soutenir que Salem a également dépassé l’héritage du programme à bien des égards..

Sabrina est entrée dans un autre monde (Photo: Netflix)

Finalement, Salem l’infini se rend compte que la seule façon de survivre à la concentration dévorante de Le vide fait équipe avec Sabrina et se battre. Bien que cela ne se passe pas tout à fait comme prévu, il est toujours amusant de les voir travailler brièvement ensemble avant la fin de l’épisode.

En ramenant Salem de cette façon, les écrivains ont rendu hommage à la série qui a tout déclenché en se moquant du obsession de tous avec un chat robot parlant des 90’s. Fait intéressant, tout semble organique pour être une émission aussi farfelue, et à aucun moment aucune interaction n’est forcée entre les personnages originaux et ceux de « Le monde caché de Sabrina ».