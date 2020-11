Priscilla Presley dit qu’elle «  voulait mourir  » après avoir découvert la mort d’Elvis Presley

Priscilla Presley se préparait à assister à une réunion le jour où elle a appris la mort d’Elvis Presley. Elle a reçu un appel téléphonique de sa sœur, lui disant qu’Elvis était à l’hôpital.

Priscilla s’est précipitée chez elle dans sa voiture, passant plusieurs feux rouges et a failli heurter plusieurs véhicules dans le processus. Ce n’est qu’à son retour à la maison qu’elle a appris que l’amour de sa vie, Elvis Presley, était mort d’une crise cardiaque.

Le chanteur de rock and roll Elvis Presley avec sa femme Priscilla Beaulieu Presley et leur fille de 4 jours Lisa Marie Presley | Archives Michael Ochs / Getty Images

Priscilla Presley n’a jamais cessé d’aimer Elvis Presley

Priscilla a décrit Elvis comme l’amour de sa vie. Bien qu’elle ait divorcé à l’âge de 27 ans, elle avoue qu’elle n’a jamais cessé d’aimer le roi du rock and roll. La raison pour laquelle ils se sont séparés était qu’elle avait besoin de découvrir à quoi ressemblait la vie en dehors de leur relation.

Le mariage de Presley | Frank Edwards / Fotos International / Photos d’archives / Getty Images

«Je l’aime», a-t-elle révélé au Sydney Morning Herald. « Je l’aime encore. Je ne l’ai jamais aimé. Déjà. »

«Je sens que je ne l’ai jamais vraiment quitté», ajoute-t-elle. «Et il le savait. Il savait que… »

Priscilla Presley dit qu’elle « voulait mourir » une fois qu’elle a appris la mort d’Elvis Presley

Le monde entier s’est arrêté une fois que la nouvelle a éclaté qu’Elvis Presley était mort. Le roi du rock and roll a eu un impact énorme sur la culture pop, et la nation entière a pleuré la mort d’Elvis. Pourtant, personne n’était plus désemparé que Priscilla.

Elle décrit ce qu’elle ressentait le jour de sa mort.

«Je me suis enfermée dans la chambre et j’ai laissé des instructions selon lesquelles je ne parlerais à personne, que je voulais être seule», écrit-elle dans ses mémoires de 1985. «En fait, je voulais mourir. L’amour est très trompeur. Bien que nous ayons divorcé, Elvis était toujours une partie essentielle de ma vie. Au cours des dernières années, nous sommes devenus de bons amis, en admettant les erreurs que nous avions commises dans le passé et en commençant à rire de nos lacunes.

Elle poursuit en disant: «Nous avions un lien: nous étions devenus plus proches et avions plus de compréhension et de patience l’un pour l’autre que dans notre vie conjugale. Nous avons même parlé d’un jour… Et maintenant il était parti.

Priscilla dit qu’après avoir appris sa mort, elle ne s’était jamais sentie plus «effrayée» et «seule» de toute sa vie.

Priscilla Presley pense que leur relation était encore meilleure après leur divorce

Dans les mémoires de Priscilla, elle explique que leur rupture était incroyablement amicale. Pendant leur séparation de procès, ils se sont tenus la main tout le temps. Priscilla a expliqué qu’après la fin de leur mariage, c’était comme si rien n’avait changé. Ils s’embrassaient toujours avec amour et riaient des erreurs stupides qu’ils avaient commises dans le passé.

«Elvis et moi étions très proches, même après notre divorce», a révélé Priscilla au Sydney Morning Herald. «Il viendrait toujours chez moi. Je serais toujours assis sur ses genoux. Il m’appellerait toujours les noms de mes animaux de compagnie qu’il m’avait donnés. Il venait toujours chez moi à deux heures du matin et parlait pendant des heures, et quand je suis allé à Graceland, c’est la même chose.