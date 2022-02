BJ Novak fait ses débuts en tant que réalisateur avec Vengeance cet été

Après une pandémie qui a retardé un grand nombre de productions cinématographiques, le nouveau film de BJ Novak, »Vengeance »Il semble qu’il verra bientôt la lumière. L’acteur qui a gagné en popularité pour sa participation à »Le bureau », marquera ses débuts en tant que réalisateur avec ce nouveau film décrit comme un thriller comique qui mettra en vedette Novak lui-même dans le rôle de Ben Banalowitz, un journaliste et propriétaire de podcast qui voyage de New York à l’ouest du Texas pour enquêter sur la mort d’une des filles avec qui il sortait. . Après plusieurs tests et problèmes de production, le film de Novak sortira à l’été de cette année, plus précisément sur 29 juillet 2022.

En plus de la réalisation, Novak a également écrit le scénario de l’histoire, qui sera produite par Focus Features et Blumhouse, avec Jason Blum, Adam Hendricks Oui Gren Gilreath en tête, tandis que Leigh Kilton-Smith, Christopher H.Warner et Novak serviront de producteurs exécutifs. Le film présente également des artistes de renom tels que Issa Rae, Ashton Kutcher, Boyd Holbrook, J. Smith-Cameron, Oui Colombe Cameron.

La société de production Focus Features est devenue célèbre pour ses films récents tels que » Belfast » Oui »Pizza Réglisse », qui ont été nominés dans la dernière édition des Oscars. Blumhouse, d’autre part, est surtout connu pour sa carrière dans les films d’horreur, les thrillers et les comédies d’horreur, ils étaient également responsables de la relance de franchises comme »Halloween »ou sa comédie noire » Bonne fête de la mort ».

Bien que BJ Novak soit surtout connu pour avoir joué des personnages dans des comédies, telles que celle susmentionnée »Le bureau » ou »Le projet Mindy »Il va être intéressant de voir ce que l’acteur/réalisateur peut apporter à sa comédie mêlée de suspense, car d’après la seule description humoristique, cela ressemble à un film que les cinéphiles devraient surveiller cet été.

La date de sortie de »Vengeance »sera en compétition avec le film le plus attendu de DC, où Dwayne Johnson jouera »Black Adam », car il sortira le 29 juillet 2022, date de la première du film de Novak. Les deux films appartiennent à des genres complètement différents, cependant, il sera intéressant de voir comment ce thriller se comportera face à une sortie majeure de super-héros.