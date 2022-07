Quel est le lien entre She-Hulk et Bruce Banner ?

in

Le 17 août, Disney + présentera en première la série mettant en vedette Tatiana Maslany qui aura un ton de comédie légale rappelant Fleabag.

©IMDBDans moins de trois semaines une nouvelle série arrive sur Disney+.

En moins de trois semaines, Disney+ mettra en scène le premier des neuf épisodes qui composeront cette première saison de elle hulk. Ce sera le premier absolu pour le personnage joué par Tatiana Maslanypour une production qui a suscité la controverse jusqu’à présent et qui n’a pas suscité beaucoup d’intérêt en raison des problèmes évidents avec le CGI que l’on pouvait voir dans les bandes-annonces promotionnelles de l’émission.

Au-delà, il faut dire que elle hulk aura une grande incitation qui pourrait servir pour les fans de merveille tourner pour la voir dans Disney+: l’apparition, une fois de plus, de Marc Ruffalo Quoi Ponton. Depuis 2012, l’acteur de Si j’avais 30 ans est devenu l’élu pour donner vie à Bruce Bannièreaprès quoi merveille a décidé de tirer Edouard Norton de certains problèmes qu’ils ont eu avec l’acteur.

Depuis l’annonce de la série mettant en vedette Tatiana Maslany il a été révélé que Marc Ruffalo allait faire partie de la production. Ce qui n’a pas encore été officiellement confirmé, c’est à quel point nous allons voir cet artiste donner vie à Bruce Bannière dans cette production, où il y aura une sorte de lien très semblable à celui de Daniel San et M. Miyagipour citer un cas où Ponton deviendra un mentor et celui qui vous apprendra à Jennifer Walters utiliser ses nouveaux pouvoirs et contrôler sa colère.

Mais pourquoi apparaît-il Ponton dans elle hulk? Au-delà du fait que tous deux partagent la même condition et que tout manque de contrôle de leur colère peut les amener à devenir cet être capable de tout détruire sur son passage, il existe un lien de sang qui les unit. Ce lien est du sang en deux sens : d’une part, parce que Bruce Bannière est celui qui offre son sang dans une transfusion qui Jennifer Walters Il en avait besoin pour une intervention médicale (dont il transmet également ses pouvoirs), mais aussi parce qu’ils sont tous les deux cousins. Tu le savais?

+Les influences que l’on verra dans She-Hulk

Le 17 août prochain, elle hulk débarquera dans Disney+ et commencera la dernière section de la phase 4 du Univers cinématographique Marvel (MCU)qui prendra fin avec Panthère noire : Wakanda pour toujours. D’après ce qui a été révélé, le ton de cette nouvelle série sera plus proche de celui d’une comédie légaliste et il a été précisé qu’il existe deux productions qui ont servi de fortes inspirations. Quels sont? D’un côté, Allie Mc BealProtagonisée par Callista Flockhartl’autre sera sac à pucesla comédie à succès créée par Pont Phoebe Waller. En ce qui concerne ce dernier, il convient de noter que tout indique que nous verrons Jennifer Walters briser le quatrième mur, dans le style du protagoniste de sac à puces.

