Un troisième film «  My Hero Academia  » arrive à l’été 2021

Après avoir déjà taquiné qu’il n’y aurait plus Mon université de héros films, il a maintenant été révélé qu’un troisième film MHA arrive à l’été 2021.

Cela a été révélé dans Saut hebdomadaire Shonen magazine qu’un tiers Mon université de héros le film est en préparation et sortira à l’été 2021. Ce film a été annoncé avec une affiche teaser contenant la déclaration énigmatique «Il rencontrera les trois mousquetaires».

Ce film fait suite au premier film MHA My Hero Academia: Deux héros, sorti en juillet 2018, et le deuxième film, My Hero Academia: Heroes Rising, qui est sorti à la fin de 2019. Aucun détail majeur de l’intrigue en dehors de l’image du teaser n’est connu pour le moment, mais il a été taquiné que nous aurons bientôt plus d’informations.

Le créateur original de manga Kōhei Horikoshi servira à nouveau de superviseur en chef et de concepteur de personnage original et avait ce qui suit à dire sur le sujet:

«Je ne peux encore rien dire, mais je dessine beaucoup. Je devrais pouvoir l’annoncer bientôt… »

J’espère que nous en apprendrons beaucoup plus avant le troisième Mon université de héros le film arrive au cours de l’été 2021.