Toutes les actrices qui ont joué la reine Elizabeth II

La Reine isabelle II Elle est devenue une icône de la culture moderne, mourant le 8 septembre à l’âge de 96 ans et laissant derrière elle un règne de 70 ans. Pendant ce temps, elle a laissé un large héritage qui a servi d’inspiration pour dépeindre sa vie sur grand écran, ainsi que dans des séries, avec plusieurs actrices qui étaient chargées de l’interpréter.

À seulement 25 ans, la reine Elizabeth II a assumé les responsabilités de la royauté, c’est pourquoi des actrices d’âges divers l’ont incarnée dans différentes productions, couvrant différentes facettes, étapes et conflits de sa vie.

L’actrice Hélène Mirren a pris le rôle de la reine Elizabeth II dans le film »La Reine », une performance qui lui a valu un Oscar dans la catégorie de la meilleure actrice, en plus de remporter un Golden Globe et des prix aux BAFTA et Sag Award. Le film réalisé par Stephen Fears parle de la mort de Diana de Galles et de la façon dont la reine a dû faire face à cette situation.

Suite à l’annonce du décès de la reine, Mirren a posté le message suivant sur ses réseaux sociaux : »Je suis fière d’être une Elizabeth. Nous pleurons une femme qui, avec ou sans couronne, était l’incarnation de la notoriété. » La publication était accompagnée d’une photographie de la défunte reine.

