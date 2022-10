Prime Video a créé la bande-annonce de A Crimson Ice Cream, sa nouvelle série

Première vidéo

glace qui crie arrive sur Prime Video dans quelques jours seulement et la plateforme vient de sortir le premier trailer officiel. Voir!

© Prime VidéoL’affiche officielle de A shout Ice Cream

Première vidéo est à son meilleur. La plateforme contient une grande variété dans son catalogue, atteignant ainsi de plus en plus d’utilisateurs. C’est pourquoi, pour les conserver, ils se sont lancés dans la production de séries inégalées. L’un d’eux est glace qui crie, dont la première est prévue pour le 11 novembre prochain sur la plateforme. D’origine colombienne, cette production compte au total 10 épisodes et promet d’être un succès.

De quoi s’agit-il? Le synopsis officiel de glace qui crie souligne : « La comédie romantique est dirigée par cinq personnages puissants : Paloma (Jeimy Osorio), Karla (Verónica Orozco), Rocío (Yolanda Rayo), Ana (Diana Ángel) et Daniela (María Elisa Camargo), un groupe d’amies proches qu’ils retrouvent lors d’un mariage, et après une série d’événements malheureux, ils finissent par chanter sur scène, ne sachant pas comment cela pourrait changer leur vie pour toujours.

Sans aucun doute, c’est une histoire pleine de rebondissements inattendus, mais aussi pleine de drame comique qui devrait enchanter les fans. Cependant, il reste encore quelques jours avant sa sortie, alors pour réduire l’attente, Prime Video a décidé de sortir la première bande-annonce officielle. Dans l’audiovisuel, vous pouvez voir les protagonistes à leur meilleur jusqu’à ce que tout change pour eux.

A tel point que l’intrigue et la bande-annonce ont déjà fait sensation auprès des téléspectateurs de Prime Video. De plus, il convient de noter que ladite comédie romantique devrait sortir dans 240 pays et territoires à travers le monde. C’est-à-dire que c’est l’un des grands paris de la plateforme qui ne cesse de croître sous tous ses aspects. À son tour, il convient de noter qu’il a le rôle principal de cinq des actrices les plus connues du pays.

Ce sont Jeimy Osorio dans la peau de Paloma, Verónica Orozco dans le rôle de Karla, Yolanda Rayo jouant Rocío. Diana Ángel se faisant passer pour Ana et María Elisa Camargo dans le rôle de Daniela. Cinq femmes qui montrent une essence renouvelée dans cette fiction qui se prépare à être l’un des grands paris de Prime Video.

