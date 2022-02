Michael Keaton est de retour dans le Batsuit dans Batgirl Set Photos

Batman de Michael Keaton est de retour sur le tournage de Fille chauve-souris. Actuellement, la photographie principale est en cours sur le prochain film HBO Max avec Leslie Grace dans le rôle de Barbara Gordon. Il est bien connu à ce stade que Keaton reviendra pour la première fois en tant que sa version du Dark Knight dans le prochain film de super-héros Le flashet il a depuis été signalé qu’il apparaîtrait également dans Fille chauve-souris également. Les images tirées de l’ensemble partagées sur les réseaux sociaux fournissent le premier aperçu du retour de Keaton dans le Batsuit.

Les photos laissent beaucoup à désirer en termes de qualité d’image, mais on peut certainement en voir juste assez pour reconnaître le Batman de Keaton, et pour tout fan très impatient de voir le retour du personnage, il y a de quoi s’enthousiasmer. On ne sait pas quand on nous donnera un officiel Regardez Batman de Keaton, mais Grace a récemment partagé une image d’elle-même dans le costume de Batgirl du film, prête à combattre le crime dans les rues de Gotham. Warner Bros. pourrait attendre que Keaton apparaisse pour la première fois dans Le flash avant de donner aux fans un regard très attentif sur lui dans le Batsuit.

Adil El Arbi et Bilall Fallah (Mauvais garçons pour la vie) direct Fille chauve-souris sur un scénario de Christina Hodson (Le flash). Avec Leslie Grace dans le rôle de Barbara, le film ramène JK Simmons dans le rôle de Jim Gordon, son père, tandis que Brendan Fraser jouera le méchant Firefly. Les autres membres de la distribution incluent Ivory Aquino, Jacob Scipio, Rebecca Front et Corey Johnson.

Selon les rumeurs, Batman de Michael Keaton serait la version DCEU de Nick Fury





Lorsqu’il a été rapporté que Micheal Keaton reprendrait son Homme chauve-souris et Le retour de Batman rôle de Bruce Wayne dans Le flash, la nouvelle a été très bien accueillie par les fans. Avant longtemps, il a été rapporté que le plan était que Keaton reste dans le DCEU, faisant de son apparition plus qu’un simple camée. Son casting ultérieur dans Fille chauve-souris donne encore plus de crédit aux rumeurs selon lesquelles il sera un pilier du DCEU, bien qu’il convient également de noter qu’il n’est actuellement engagé dans aucun autre projet.

Bien qu’il ait fallu un certain temps à Keaton pour comprendre le fonctionnement du multivers, il était heureux de signer pour revenir en tant que Batman. Il a précédemment parlé de son raisonnement pour revenir, et l’acteur admet qu’il avait toujours eu l’idée de reprendre le rôle dans un coin de sa tête. Se sentant convaincu qu’il pouvait réussir le retour de Batman, Keaton n’a pas eu besoin de passer trop de temps à y réfléchir une fois que l’offre s’est présentée pour rejouer à Batman.

« Franchement, au fond de ma tête, j’ai toujours pensé: » Je parie que je pourrais revenir en arrière et clouer cette mère—euh. Et donc j’ai pensé: « Eh bien, maintenant qu’ils me demandent, laissez-moi voir si je peux y parvenir » », a déclaré Keaton au Hollywood Reporter en 2021.





