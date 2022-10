The Bad News Bears va être redémarré à CBS avec un rôle féminin

Une nouvelle prise sur Les mauvaises nouvelles portent est en développement. Deadline rapporte que la franchise sera redémarrée sous la forme d’une série comique à caméra unique sur CBS. Cette nouvelle version sera écrite par Corey Nickerson (Noirâtre) et est une collaboration entre Kapital Entertainment d’Aaron Kaplan et TrillTV de Wendi Trilling. Nickerson est également producteur exécutif avec Kaplan, Trilling et Melanie Frankel.





Nickerson, qui a de l’expérience dans l’entraînement de l’équipe de baseball des jeunes de son fils, s’inspirera de ce qu’elle a appris pour l’émission télévisée. Le nouveau Mauvaises nouvelles ours offrira quelque chose de différent en ayant une femme comme entraîneur de l’équipe. Selon le rapport, la série de redémarrage suit une « mère divorcée malchanceuse entraînant une équipe de marginaux dans une petite ligue impitoyable ».

FILM VIDÉO DU JOUR

Bien sûr, on peut présumer que la série s’inspirera également des précédents opus de la franchise. Le film original, sorti en 1976, a été écrit par Bill Lancaster et réalisé par Michael Ritchie. Walter Matthau a joué le rôle d’un ancien joueur de baseball et alcoolique qui entraîne une équipe de football de jeunes. Alors que Matthau n’est pas revenu, le film a été suivi de deux suites : 1977 Les mauvaises nouvelles portent dans la formation de rupture et 1978 Les Bad News Bears vont au Japon. En 2005, Billy Bob Thornton a joué dans un redémarrage dans un rôle très similaire à celui de Matthau dans le premier film.





Bad News Bears revient sur le petit écran

Paramount Pictures

Il est peut-être presque oublié de nos jours, mais la franchise avait une série télévisée précédente basée sur Les mauvaises nouvelles portent. L’émission a été diffusée pendant deux saisons sur CBS en 1979 et 1980. Dans cette version, Jack Warden a joué Morris Buttermaker, le personnage précédemment interprété par Walter Matthau et Billy Bob Thornton. L’ancien enfant star Corey Feldman a également joué dans l’un de ses premiers rôles.

Pendant ce temps, d’autres accèdent à leurs propres puits IP pour faire revivre les succès du passé avec de nouvelles émissions de télévision. Tout récemment, Prime Video a présenté une série basée sur Une ligue à partqui était auparavant un long métrage sorti avec un grand succès en 1992. Peacock s’était également efforcé de lancer une nouvelle série inspirée de Champ de rêves, un autre film de baseball célèbre, bien que le streamer ait finalement transmis le titre. À partir de l’été dernier, il était encore en train de faire le tour de nouvelles maisons potentielles, mais il ne semble pas y avoir d’autre service de streaming ou de réseau sur celui-ci.

On ne sait pas encore quand le nouveau Mauvaises nouvelles ours L’émission télévisée arrivera sur CBS. Nous devrons rester à l’écoute pour plus de mises à jour.