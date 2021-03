Le prototype de fusée Starship SN11 de SpaceX explose à l’atterrissage

BOCA CHICA, Texas – Le dernier de SpaceX Vaisseau spatial prototype, SN11, a pris son envol au-dessus du Texas mardi matin (30 mars), à la suite d’un Retard de 24 heures .

Ce n’était pas le premier délai pour le test. Vendredi 25 mars, SpaceX espérait effectuer le vol d’essai après avoir changé l’un des trois moteurs Raptor de l’engin. Finalement, le test a été déplacé à lundi, puis s’est finalement déroulé tôt mardi matin, lorsque la fusée Starship SN11 a décollé du site de test Starbase de SpaceX près du village de Boca Chica dans le sud du Texas à 8 heures, heure locale (9 heures HAE, 13 heures GMT).

La fusée a atteint une altitude de 10 kilomètres avant de commencer la procédure d’atterrissage. Mais à près de six minutes après le début du vol, les caméras de diffusion de SpaceX se sont coupées. « On dirait que nous avons eu un autre test passionnant de Starship Number 11 », a déclaré John Insprucker, commentateur de lancement pour SpaceX, lors de la diffusion. « Starship 11 ne revient pas, n’attendez pas l’atterrissage. »

La caméra montrant les vues de SN11 s’est figée à 5 minutes et 49 secondes de vol le 30 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a déclaré que quelque chose semblait mal tourner avec l’un des moteurs Raptor de SN11, appelé moteur 2. Mais ce n’est peut-être pas la raison pour laquelle la fusée s’est écrasée.

« On dirait que le moteur 2 a eu des problèmes lors de l’ascension et n’a pas atteint la pression de la chambre de fonctionnement lors de l’atterrissage, mais en théorie, ce n’était pas nécessaire, » Musk écrit sur Twitter. « Quelque chose d’important s’est produit peu de temps après le début du brûlage à l’atterrissage. Je devrais savoir ce que c’était une fois que nous pourrons examiner les morceaux plus tard dans la journée. »

Comme ses prédécesseurs, le SN11 n’a pas survécu à son bref vol, explosant pendant le test, même si les conditions de brouillard à Boca Chica l’ont rendu difficile à voir.

Inspections de la FAA

Une vue du lancement du SN11 vu à travers l’épais brouillard de Boca Chica, au Texas, le 30 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Le vol, qui était le deuxième test en vol d’une fusée Starship de la société ce mois-ci, était initialement prévu pour lundi après-midi, mais a été repoussé lorsqu’un inspecteur de la Federal Aviation Administration (FAA) n’a pas pu se rendre à Boca Chica à temps pour le lancement. (L’agence supervise les lancements d’espaces commerciaux et doit avoir un représentant sur place pour tous les lancements de Starship.)

« L’inspecteur de la FAA n’a pas pu atteindre Starbase à temps pour le lancement aujourd’hui, » Musk écrit dans une mise à jour sur Twitter. « Reporté à demain au plus tôt. »

L’agence exige désormais qu’un inspecteur soit sur place pour tous les lancements de Starship, selon la dernière licence de lancement délivrée le 12 mars. La licence stipule que tout vol d’essai ne peut avoir lieu « que lorsqu’un inspecteur de la sécurité de la FAA est présent à SpaceX’s Boca. Site de lancement et d’atterrissage de Chica. »

Le changement est une nouvelle politique pour ce vol d’essai et découle du fait que SpaceX a violé sa licence de lancement en décembre lors du lancement de son prototype SN8. En décembre, la FAA a averti que le profil de vol SN8 dépassait le risque maximal autorisé pour le public en cas d’explosion. Ce vol d’essai s’est terminé par une énorme boule de feu, cependant, aucun dommage n’a été signalé à des biens en dehors du site d’essai de SpaceX.

À la suite de cette explosion, la FAA a demandé à SpaceX d’enquêter sur l’anomalie et a retardé le vol de son prochain prototype, SN9. Après un examen approfondi du processus opérationnel et décisionnel de la société en ce qui concerne son programme Starship, la FAA a donné à SpaceX le feu vert pour lancer SN9 et SN10.

Ces deux prototypes ont subi le même sort que SN8, cependant, SN10 a été le premier à atterrir intact. (Il a ensuite explosé quelques minutes après l’atterrissage.)

La surveillance du lancement par la FAA est généralement effectuée à distance, mais avec la récente violation par SpaceX, l’agence adopte une approche plus pratique et exige qu’un inspecteur soit sur place. Cette personne est actuellement basée en Floride et doit voyager entre les deux installations.

SpaceX construit son programme Starship à un rythme rapide et, en tant que tel, peut modifier les dates et heures de lancement prévues à court terme. Ses installations de lancement se trouvent également au milieu du village de Boca Chica et obligent SpaceX à fermer des routes et à évacuer les résidents, ce qui prend du temps à s’organiser.

Selon des sources proches de l’incident, l’inspecteur se trouvait au Texas avant le lancement prévu, mais est rentré chez lui en Floride car l’agence pensait que le test serait repoussé. En règle générale, la FAA attend qu’un test d’incendie statique soit terminé avant d’envoyer un inspecteur au Texas, mais envisage maintenant d’avoir un inspecteur au Texas pour gérer Starship. L’agence demande également à SpaceX de donner un préavis suffisant pour qu’un inspecteur puisse être sur place.

Une vue de SN11 lors de son vol du 30 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

La quatrième fois, c’est un charme?

La météo à Boca Chica est très dynamique et change presque toutes les heures, comme en témoigne le fait que la zone était couverte d’un épais brouillard tôt mardi matin. Ce brouillard ne s’est pas dissipé avant le test, enveloppant Starship alors qu’il montait dans le ciel.

SpaceX a divers autres prototypes de vaisseaux spatiaux dans différentes phases de construction sur son site ici à Boca Chica, et avec une autre tentative d’atterrissage ratée, il semble que le prochain prototype et SpaceX ont du travail à faire avant que les vols orbitaux puissent avoir lieu plus tard cette année.

Les trois moteurs Merlin du prototype SN11 de SpaceX tirent lors du lancement le 30 mars 2021. (Crédit d’image: SpaceX)

Finalement, le véhicule sera utilisé pour transporter des humains sur la Lune et sur Mars et sera empilé sur un booster Super Heavy. le premier prototype de cette première étape est actuellement niché dans une haute baie. L’engin massif sera utilisé pour tester la structure de la conception dans un proche avenir.

SpaceX a de grands projets pour son combo Starship / Super Heavy comme la société l’a déjà un vol réservé pour que le milliardaire japonais Yusaku Maezawa et huit autres personnes volent autour de la lune dans un vaisseau spatial. Cette mission, appelée «dearMoon», devrait être lancée en 2023. Le vaisseau spatial de SpaceX est également l’un des trois modèles qui pourraient livrer des astronautes de la NASA sur la lune dans le cadre du programme lunaire Artemis de l’agence.

Note de l’éditeur: Cette histoire a été mise à jour pour inclure de nouveaux détails sur le crash du Starship SN11 d’Elon Musk.

