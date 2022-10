Big Sky Saison 3 Épisode 7 Date de sortie, Compte à rebours, Spoilers

La date de sortie de l’épisode 7 de la saison 3 de Big Sky a été officiellement révélée et tous les fans de cette série recherchent cet épisode à venir partout sur Internet. C’est l’un des épisodes les plus attendus de cette saison et les fans sont ravis de regarder cet épisode à venir. Pour cette raison, nous sommes ici avec un guide séparé pour vous tous.

Dans cet article, nous partagerons tous les détails possibles liés à la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 3 de Big Sky. Ici, nous partagerons également d’autres détails concernant cette série comme Où regarder cette série, la liste des épisodes, les spoilers, les détails de la distribution et bien plus encore. Alors, sachons toutes ces choses ci-dessous.

Big Sky est un thriller policier américain populaire qui est regardé dans diverses régions en raison de son scénario et de son intrigue intéressants. Ce spectacle est créé par David E. Kelley. Au cas où vous ne le sauriez pas, ce spectacle est en fait basé sur la célèbre série de livres The Highway de CJ Box. Actuellement, cette émission en est à sa deuxième saison et ses fans s’interrogent sur la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 3 de Big Sky. Eh bien, il y a quelques informations liées à ce nouvel épisode que nous aimerions partager avec vous.

Big Sky Saison 3 Épisode 7 Date de sortie

Alors enfin, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 3 de Big Sky. Le nom de cet épisode est Come Get Me et il sortira le 2 novembre 2022. Les fans attendent cet épisode avec impatience et comme vous pouvez le voir, votre attente va bientôt se terminer. Il suffit donc de marquer la date et d’attendre sa sortie.

Où diffuser Big Sky?

Si vous souhaitez diffuser cette série, vous pouvez la regarder sur ABC et c’est le réseau officiel de cette série. Si vous souhaitez le diffuser en ligne, vous pouvez le regarder sur le site officiel d’ABC, Hulu, YouTube TV, Disney + Hotstar. Toutes ces plateformes sont en ligne et ici, vous pouvez diffuser à tout moment tous les épisodes précédents.

Spoiler

Maintenant, nous allons partager le spoiler du prochain épisode.

Lorsque de nouvelles preuves choquantes font surface dans «l’affaire du meurtre au cœur saignant», Jenny et Beau font équipe avec Cassie et réalisent une percée majeure; Buck se débat avec son ambiguïté morale et des fissures commencent à se former dans son mariage avec Sunny.

Liste des épisodes de la saison 3

Voici la liste des épisodes de la saison en cours.

Aimez-vous une pomme

Les bois sont charmants, sombres et profonds

Une brève histoire du crime

Confort charognard

Chair et sang

Le sac et la boîte

Venir me chercher

Liste des acteurs

Voici maintenant la liste des acteurs de cette série.

Katheryn Winnick comme Jenny Hoyt

Kylie Bunbury dans le rôle de Cassie Dewell

Brian Geraghty comme Ronald Pergman

Valérie Mahaffey comme Helen Pergman

Dedee Pfeiffer comme Denise Brisbane

Natalie Alyn Lind comme Danielle Sullivan

Jesse James Keitel comme Jerrie Kennedy

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de l’épisode 7 de la saison 3 de Big Sky, le nombre total d’épisodes pour la deuxième saison de cette série, ses plateformes de visionnage et bien plus encore. Attendez donc la confirmation officielle pour connaître la date de sortie exacte. Si vous avez des questions concernant la date de sortie de l’épisode 7 de la saison 3 de Big Sky, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous serions heureux de vous aider à résoudre toutes vos questions et doutes.

