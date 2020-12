Tesla veut intégrer Apple Music et Amazon Music dans la voiture électrique

Tesla travaille actuellement sur une intégration d’Apple Music et d’Amazon Music. Contrairement à d’autres constructeurs automobiles, le groupe ne souhaite pas rendre disponibles des services de streaming musical via Apple CarPlay ou Android Auto, mais souhaite plutôt les installer directement dans son propre système. Cependant, un autre service de musique pourrait entrer en premier.

Les conducteurs Tesla peuvent déjà utiliser Spotify en conduisant – Apple Music et Amazon Music seront bientôt ajoutés. Rapports MacRumors, citant le tweet du pirate informatique @greentheonly. Une mise à jour logicielle Tesla contient déjà des références à une intégration d’Apple Music et d’Amazon Music. Lors de la sélection de sources multimédias possibles, de nouvelles options apparaîtront dans la version logicielle 2020.48.26, y compris Apple et Amazon. Cependant, ceux-ci ne sont pas encore sélectionnables.

La marée est censée commencer

On ne sait toujours pas quand Apple Music et Amazon Music seront intégrés dans la propre interface utilisateur de Tesla. Un autre service de streaming commencera très probablement. Tesla a annoncé l’intégration de Tidal plus tôt cette année lors de son Battery Day. Mais ici aussi, on ne sait pas quand la mise à jour logicielle correspondante sera disponible.

L’intégration de services de streaming dans le système de divertissement du véhicule présente l’avantage que les occupants n’ont pas à utiliser leur smartphone. Jusqu’à présent, une connexion Bluetooth stable est nécessaire pour utiliser Apple Music ou Amazon Music dans les véhicules Tesla ou la plupart des autres voitures. Le seul constructeur automobile qui a déjà réussi à intégrer Apple Music dans son propre système est Porsche avec son Taycan entièrement électrique.