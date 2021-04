Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Le film (parties 1 et 2) arrive sur Netflix le 3 juin!

Ventilateurs Sailor Moon la franchise aura bientôt la chance de regarder Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Le film (Parties 1 et 2) en dehors du Japon car les deux films arrivent sur Netflix en juin!

Netflix a annoncé aujourd’hui que Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: Le film (Les parties 1 et 2) seront diffusées à l’international sur Netflix à partir de 3 juin 2021.

Le thème des films à venir est «Dreams». Basé sur le « Dream Arc » de la série manga à succès originale, l’histoire parle de la croissance des Sailor Guardians, à la fois en tant qu’adolescentes et en tant que Sailor Guardians, ainsi que du premier amour faible de Chibi-Usa et Helios. «Comme tant d’autres dans le monde, je retrace mon amour pour l’anime en regardant ‘Pretty Guardian Sailor Moon’ quand j’étais enfant – les photos de moi dans le Bun Head d’Usagi sont devenues un trésor de famille. Il n’est pas surprenant que ces personnages et ces histoires d’amour et de justice touchent encore le cœur de tant de fans à travers le monde », a déclaré Ema Hirayama, responsable de l’acquisition de contenu, Netflix. «C’est un rêve devenu réalité pour nous tous à Netflix d’avoir ‘Pretty Guardian Sailor Moon Eternal The Movie’ rejoindre notre vaste liste d’animés et de partager cette incroyable histoire avec des fans du monde entier. Guidés par la lumière de la lune, nous retrouvons Sailor Moon et nous ne pourrions pas être plus excités de partager bientôt ses dernières histoires avec les fans du monde entier. Voici quelques mots de Fumio Osano, l’éditeur de longue date de Naoko Takeuchi, sur ce magnifique chapitre suivant de la longue histoire de «Pretty Guardian Sailor Moon».

Les aventures à venir se déroulent en avril, lorsque les fleurs de cerisier sont en fleurs et que Tokyo est d’humeur festive alors qu’elle célèbre la plus grande éclipse solaire totale du siècle. Alors que la nouvelle lune obscurcit le soleil et atténue progressivement sa lumière, Usagi et Chibi-Usa rencontrent Pegasus, qui est à la recherche de la jeune fille choisie qui peut briser le sceau du cristal d’or. Pendant ce temps, une troupe mystérieuse appelée le cirque de la lune morte apparaît en ville dont le plan néfaste est de disperser les incarnations cauchemardesques connues sous le nom de lémures, de saisir le « cristal d’argent légendaire », de régner sur la lune et la terre, et finalement de dominer l’univers entier.