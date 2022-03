Quel sera le remake de The Shining avec Ben Stiller

Premières

Le travail de Stephen King est devenu très populaire grâce à Stanley Kubrick dans les années 1980. Maintenant, il reviendra entre les mains d’un acteur populairement associé au monde de la comédie.

Bien que pour beaucoup Ben Stiller est synonyme de comédie et pas tellement de drame, on retrouve dans sa carrière des étapes à travers des productions loin de l’humour, comme La vie secrète de Walter Mittyet plus encore dans Greenberg. Maintenant, l’acteur qui nous a donné Greg Focker se prépare à être le visage principal d’un chef-d’œuvre d’horreur comme celui qu’il a écrit Stephen King en 1977 et qui devint plus tard populaire au cinéma.

Ben Stiller sera en charge d’une nouvelle adaptation de L’éclatqui a frappé le grand écran avec Stanley Kubrick comme directeur et Jack Nicholson en tant que protagoniste, et qui est devenu plus tard l’un des nombreux éléments de la culture pop qui ont été parodiés par Les Simpsons. Cette fois, cependant, il y aura un changement radical par rapport à la première adaptation : ce ne sera pas pour le cinéma.

l’acteur de Ma copine Polly réalisera une adaptation théâtrale de L’éclat qui sera dirigé par Ivo van Hove (West Side Story), un trait d’union par simon stephens. C’est un projet qui se préparait depuis plusieurs années et avait vu le jour en 2017, mais avait dû être interrompu par l’épidémie de coronavirus et la fermeture des salles. Maintenant que le théâtre a repris son activité, il a relancé cette production.

Les travaux et les répétitions commenceront en octobre de cette année, avec l’idée que l’adaptation de L’éclat voir la lumière en janvier 2023. Initialement, il sortira en Le West End de Londresmais on s’attend à ce qu’il passe par Broadway à New York. Pour Stiller sera un nouvel arrivant au théâtre après son passage La maison aux feuilles bleues en 2011, où il partage la scène avec des personnalités telles que Eddie Falco (Les Sopranos) et Jennifer Jason Leigh (Les 8 plus détestés).

L’autre acteur qui était aussi Jack Torrance

En plus de Ben Stillerqui s’ajoutera à ce que vous avez déjà fait Jack Nicholson il y a plus de quatre décennies, il y avait un autre acteur qui était fier d’avoir été choisi pour donner vie au populaire Jack Torrancechargé de soigner L’hôtel Overlook. Il s’agit de Henri Thomasl’interprète devenu célèbre grâce à ET l’extraterrestredevenu acteur fétiche pour mike flanagan. Le réalisateur l’a choisi pour y inclure le clin d’œil à L’éclat dans la suite médecin qui dort qui a été créée en 2019 avec Ewan McGregor et Rebecca Ferguson comme protagonistes.

