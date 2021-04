Dax Shepard raconte comment il a parlé à ses enfants d’une rechute après 16 ans d’abstinence

Dax Shepard explique comment il a raconté à ses filles sa rechute l’année dernière.

La star de « Bless This Mess », 46 ans, a déclaré que lui et sa femme Kristen Bell avaient toujours été honnêtes avec leurs filles, Lincoln, 8 ans, et Delta, 6 ans, au sujet de la dépendance de leur père à l’alcool et aux drogues. «Ils savent que papa va à une réunion des AA tous les mardis et jeudis», a révélé Shepard dans un épisode récent du balado «En fait avec Chelsea Clinton».

Dax Shepard explique comment lui et Kristen Bell ont parlé à leurs filles, Lincoln, 8 ans, et Delta, 8 ans, de la rechute de Shepard l’année dernière. Frazer Harrison / Getty Images

En fait, Lincoln a tenté une fois de négocier sa place à l’une des réunions des AA de Shepard.

«L’un des moments les plus mignons a été, je veux dire que ma fille aînée avait 3 ans – à l’époque où mes filles voulaient vraiment être avec moi 24 heures sur 24 – et elle a dit: ‘Où vas-tu?’ J’ai dit: «Je vais chez les AA» », se souvient-il. «Elle a dit: ‘Pourquoi devez-vous y aller?’ Je dis: ‘Parce que je suis alcoolique et si je n’y vais pas, je boirai et je serai un père terrible.’ «

«Et elle a dit: ‘Puis-je y aller?’ J’ai dit: «Eh bien, non, vous devez être alcoolique. Et elle va, ‘je suis va être un alcoolique », dit-il en riant.

« J’ai dit: » Vous pourriez en devenir un. Les chances ne sont pas en votre faveur, mais vous n’êtes pas encore là « », a ajouté Shepard.

Shepard a commencé à abuser d’analgésiques opioïdes après avoir été blessé dans un accident de moto l’été dernier. Lui et Bell ont pris la décision de dire à leurs filles la vérité sur sa rechute.

« Ils savaient quand j’ai rechuté. Nous avons expliqué: » Eh bien, papa prenait ces pilules pour son opération et ensuite papa était un mauvais garçon et il a commencé à prendre ses propres pilules « », a-t-il déclaré.

«Ouais, nous leur disons tout», a-t-il ajouté.

L’animateur du podcast « Armchair Expert », qui a longtemps été franc au sujet de sa lutte contre la toxicomanie, a déclaré qu’il avait d’abord honte d’être tombé du wagon.

« Je devais aller à ma f —— réunion à laquelle je vais depuis 16 ans … c’était terrible », a-t-il partagé. « Bizarrement, c’était terrible avant cela, parce que j’avais construit toute cette identité dans ma tête autour de 16 ans (de sobriété). Je aimé ayant 16 ans. J’ai adoré en parler sur le podcast … J’ai adoré être une source d’inspiration pour les gens pour la sobriété. «

Il a ajouté: « Je m’accrochais tellement à ça. J’avais vraiment peur de ne pas avoir ça. »

Shepard a rendu public les détails de sa rechute sur son podcast en septembre dernier. Après s’être vu prescrire des analgésiques narcotiques à la suite de l’accident, il s’est vite retrouvé à prendre les comprimés «toute la journée». Lorsque sa tolérance aux pilules a augmenté, il a secrètement commencé à en acheter plus illégalement.

Après avoir tenté en vain de se désintoxiquer par lui-même, Shepard a décidé de parler à Bell et à sa coanimatrice de podcast Monica Padman de son calvaire privé.

«Je vous éclaire et je sais que je le suis», se souvient-il avoir dit à Padman. «Et je te fais te sentir folle et je fais en sorte que Kristen se sente folle.

« Je me sentais si mal à cause du mensonge », a ajouté Shepard. « J’avais juste très peur et je me sentais très, très seul. »

Shepard a également déclaré aux auditeurs qu’il se sentait « vraiment reconnaissant » d’avoir le soutien de Bell et Padman une fois qu’il était honnête avec eux.

« Vous étiez compréhensifs et ne vous sentiez pas aussi trahis que vous le devriez. »

