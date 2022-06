Jurassic World Dominion fait fuir Lightyear sous-performant au box-office

Disney semblait être sur un autre Histoire de jouet vainqueur ce week-end avec Année-lumière gagnant des critiques principalement positives de la part des critiques et du public et un box-office prévu d’environ 75 millions de dollars. Cela aurait été suffisant pour donner à la sortie de Pixar la première place au box-office ce week-end, mais plutôt que de se diriger vers l’infini et au-delà, l’histoire du « vrai » Buzz Lightyear n’a pas réussi à percer la stratosphère et risque de perdre ses débuts #1 à Dominion du monde jurassique qui fait encore rugir le commerce dans son deuxième week-end.

L’histoire de la bande se résume à une marge relativement courte, mais actuellement, Année-lumièreles estimations du week-end ont chuté de plus de 25 % avec le Histoire de jouet la préquelle devrait maintenant rapporter seulement 51 à 55 millions de dollars. En comparaison, Jurassic World Dominion jes poursuit son énorme week-end d’ouverture avec 57 millions de dollars plus que respectables, ce qui sera probablement suffisant pour le voir rester le T-Rex des charts. La plus grande question à se poser est de savoir comment le film de dinosaures saccagé par la critique a réussi à battre un spin-off de la plus grande franchise Disney Pixar ?

FILM VIDÉO DU JOUR

La principale raison en est apparemment dans la question elle-même. Année-lumière est un spin-off de Histoire de jouet franchise plutôt que d’être un Histoire de jouet film. Où Domination a été présenté comme l’aboutissement de l’ensemble Jurassic Park/Monde saga, même avec de bonnes critiques, il y a beaucoup de gens qui ont été un peu confus par ce que Année-lumière est destinée à être. Après avoir remplacé Tim Allen, la voix du jouet Buzz Lightyear, par Chris Evans en tant que personnage fictif « réel » sur lequel le jouet était basé, a peut-être essayé de raconter une histoire trop profonde pour son propre bien, en tant que public sont clairement disposés à attendre que le film sorte sur Disney + plutôt que d’aller au cinéma pour le voir.





L’appel de Lightyear ne correspond pas à celui de la franchise Toy Story

Buena Vista Pictures Distribution et Walt Disney Studios Motion Pictures

Cela fait un certain temps que les opinions des critiques ne correspondent pas toujours aux résultats du box-office en ce qui concerne les plus grands films qui plaisent à la foule, à quelques exceptions près. Bien qu’il y ait eu beaucoup d’éloges pour Année-lumièrele principal problème du film est que bien qu’il s’agisse d’un « Histoire de jouet” film, ce n’est pas un Histoire de jouet film. La Histoire de jouet la franchise a fait mouche à chaque entrée de la série, que ce soit sur grand écran ou dans les courts métrages publiés sur Disney + et c’est parce que les gens savent qu’ils vont recevoir les plaisanteries de Buzz et Woody, ainsi qu’une foule de familiers personnages dans une grande aventure bruyante.

Année-lumière manque ces touches magiques. C’est un film réservé aux fans de Buzz Lightyear, et même dans ce cas, ce n’est pas le même Space Ranger sûr de lui et parfois arrogant que nous avons appris à aimer. Au lieu de cela, c’est le Histoire de jouet équivalent de la série dérivée de Batman Pennyworth, prendre un personnage et raconter une histoire inconnue dans un environnement inconnu. Alors qu’un box-office de 50 millions de dollars n’est pas à renifler ces jours-ci, cela va toujours être une déception pour Disney Pixar.