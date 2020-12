«in Memoriam» 2020. C'est La Fin Pour Ces 15 Modèles

Blâmez-vous sur les normes d’émissions, les conquérants de SUV, ou simplement le fait que la carrière commerciale attendue ne soit pas achevée, pour justifier la fin de tant de modèles au cours de l’année 2020.

Ce sont les mêmes raisons derrière celles qui ont disparu en 2019 et si la liste des modèles était déjà longue cette année-là, celle de 2020 n’est pas en reste. L’industrie automobile subit une transformation rapide et cela signifie que l’ancien doit céder la place au nouveau, obligeant à fermer (trop) de chapitres d’une histoire sur roues.

Comme toujours, les modèles mentionnés ci-dessus se réfèrent principalement à ceux qui ont été vendus au France et en Europe.

Du plus petit au plus grand

Celui-ci nous a pris par surprise car il avait été révélé… en 2019. Le Skoda Citigo-e IV, la version 100% électrique de la ville, disparaît en 2020, après un an de commercialisation. La fin de cette version signifie également la fin de la carrière de Citigo, lancée en 2011 – que signifiera-t-elle pour les «frères» SEAT Mii et Volkswagen up?

Du plus petit on fait le saut vers certains des plus gros modèles qui nous quitteront en 2020. La fin de la production de Coupé de Classe S et Cabriolet de Classe S (Génération C117) a pris fin à l’été 2020 avec le démarrage de la production de la nouvelle Classe S (W223) et n’aura pas de successeurs. Car? Non seulement les ventes de coupés et de cabriolets continuent de se contracter, mais l’électrification galopante que traverse Mercedes-Benz oblige à renoncer à certains modèles pour que d’autres (notamment électriques) puissent être développés.

Une carrière commerciale en deçà des attentes a été la principale raison pour laquelle Bentley a mis fin à la production du Mulsanne, son produit phare, lancé en 2009. L’immense et luxueuse berline britannique n’avait aucun argument pour sa plus grande rivale, la Rolls-Royce Phantom. Avec la fin de Mulsanne, le long métrage se termine également – très long – carrière de son V8 de 6,75 l, dont la première version est arrivée sur le marché en… 1959. La Flying Spur prend actuellement le rôle haut de gamme chez Bentley.

Concernant la fin de la Aston Martin Rapide (lancé en 2009), à quatre portes, la raison pour laquelle il n’y a pas de successeur est l’arrivée de l’Aston Martin DBX, premier SUV de la marque. Il est vrai que le modèle avait déjà dix ans, mais au lieu de créer une nouvelle berline à partir de la DB11 pour prendre sa place, Aston Martin souhaitait également profiter du plus grand potentiel de retour d’un SUV – en tenant compte du problèmes qu’elle a traversés au cours de la dernière année, il est impératif que ce meilleur retour se produise.

L’une des Ferrari les plus audacieuses et controversées fabriquées à ce jour connaît également sa fin sans avoir de successeur direct. Je veux dire, bien sûr, Ferrari GTC4Lusso (lancé en 2016), le vrai et unique frein de tir, le modèle le plus connu de la marque Maranello. Mais même Ferrari ne semble pas avoir résisté aux charmes des SUV, car en 2022 Purosangue, successeur indirect de GTC4Lusso, arrivera sur le marché.

Dites aussi au revoir à ces petits membres de la famille

2021 pour Alfa Romeo signifiera une gamme plus réduite, concentrée sur Giulia et Stelvio. C’est parce que nous devons dire au revoir au vétéran Giulietta, le représentant de la marque italienne dans le segment C. Lancé en 2010 et déjà la cible de plusieurs mises à jour, 2020 est vraiment la fin. La meilleure année de sa carrière a été en 2012 avec plus de 79 mille unités vendues, mais son âge avancé dans un segment en constante évolution est impardonnable: en 2019, il était un peu plus de 15 mille unités.

Il termine sa carrière sans successeur direct et il faudra encore attendre la fin de 2021 ou le début de 2022 pour découvrir un nouveau modèle Alfa Romeo pour le segment: la Tonale. Et oui, c’est un SUV.

L’arrivée d’une nouvelle Citroën C4 signifie également la fin de l’original C4 Cactus. Lancé en 2014, comme alternative intéressante et originale à la jauge SUV qui envahit férocement le marché, il fut demandé, quelques années plus tard, de prendre la place de la deuxième et sensationnelle génération du C4. Le restylage a atténué les caractéristiques les plus originales du C4 Cactus et est maintenant remplacé par un autre crossover, aux contours plus dynamiques.

O Volvo V40, étape d’accès à la marque suédoise, met également fin à une longue carrière dans le segment, lancée en 2012. Quel modèle prendra sa place? Nous ne savons pas; Volvo continue de garder le mystère, malgré la promesse d’un nouveau modèle pour le segment. Au début, nous avons supposé qu’il s’agissait de la version de production du concept 40.2, mais cela a fini par devenir la Polestar 2.

C’est aussi la fin des modèles Q30 et QX30 d’Infiniti. Les espoirs étaient grands en 2015 lorsque les deux modèles – pratiquement indiscernables l’un de l’autre – ont été lancés, visant à consolider la présence de la marque haut de gamme de Nissan en Europe. Mais ce n’est pas ce qui s’est passé … Les ventes n’étaient guère plus que résiduelles pour la paire de modèles dérivés de la Mercedes-Benz Classe A, et avec sa fin aussi Infiniti en tant que marque dit au revoir à l’Europe.

Volvo V40

Enfin, en 2020, le e-Golf (génération 7), la version électrique du modèle bien connu, n’est plus produite – la génération 8 n’aura pas de variante électrique. Sa production a même duré plus longtemps que prévu, non seulement pour faire face à la croissance des ventes, mais aussi pour compléter l’ID.3, tandis que Volkswagen polissait les bords de son premier modèle entièrement électrique.

Et plus?

Oui, la liste des modèles qui disparaissent en 2020 est toujours d’actualité. En cas de Lexus IS, ce n’est pas la fin de sa production, car il a été récemment rénové, mais c’est une rénovation qui ne nous atteindra pas. Le SI ne sera plus commercialisé en Europe. Les faibles ventes le justifient – un phénomène que l’on voit dans d’autres berlines «classiques» – contrairement aux ventes croissantes de ses multisegments et SUV.

O BMW Série 3GT disparaît des catalogues sans laisser de successeur. On peut dire que c’est un crossover – le mélanger possible entre un retour rapide et un monospace – qui n’a jamais vraiment réussi à convaincre le marché, malgré de bons arguments spatiaux et pratiques. Fait intéressant, le plus grand 6GT continue d’être commercialisé, grâce à ses performances sur des marchés tels que la Chine.

Ne pas quitter le thème familier, aussi le SEAT Alhambra – celui-ci, produit à Palmela, chez Autoeuropa -, termine sa production après que cette génération soit en production depuis 10 ans. La fin de Volkswagen Sharan ne doit pas être loin. La raison est facile à comprendre, car il existe désormais un SUV Tarraco à sept places.

Bien que les pick-up en Europe aient vu leurs ventes augmenter ces dernières années, il semble que ce succès Mercedes-Benz Classe X. Le pick-up, dérivé de Nissan Navara, quitte le marché après trois maigres années de vie (lancé en 2017) avec des ventes jamais à la hauteur des attentes de la marque de la star.

Mercedes-Benz Classe X

Enfin, nous avons vu la fin de quelques modèles plus axés sur la performance. Le futuriste BMW i8, lancé en 2014 en tant que coupé et en 2018 en tant que roadster, était le premier hybride brancher de la marque et prend maintenant fin après 20 mille unités produites.

La fin de la production de Peugeot 308 GTI est significatif, car la trappe chaude représente la fin de l’acronyme GTI dans la marque française – à partir de maintenant, nous verrons un nouvel acronyme, PSE, pour identifier les versions plus sportives de la Peugeot.

Note encore pour les Italiens Araignée Abarth 124 et Alfa Romeo 4C Spider. Bien que la fin de ces modèles ait eu lieu en 2019 en Europe, ils sont restés en vente en 2020 dans d’autres parties de la planète. Mais c’est désormais la fin définitive des deux modèles.