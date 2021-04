Acapulco Shore: cinq choses à savoir sur la saison 8

Rive d’Acapulco C’est la série la plus regardée de l’histoire de MTV Amérique latine. La chaîne musicale a une infinité d’émissions à son actif, mais celle-ci a été la plus populaire parmi le public du millénaire. L’histoire tourne autour d’un groupe de jeunes à la personnalité très extravertie. Ils apprécient la vie nocturne et la plage au milieu de beaucoup de plaisir et de drame.

L’émission de téléréalité a réussi à produire sept saisons et ce mardi 27 avril, la saison 8 sera diffusée en première sur MTV et aussi sur Primordial. La « matriochka » et la reine de la maison Karime Il revient à Acapulco avec son inséparable «équipe tendo» Jey, et le Chili, qui sont rejoints par Nacha, Jailyn, Eddie, Fernanda, Isa, Diego, Jacky, Alba et Beni.

Mais, bien sûr, ce nouvel opus apporte beaucoup de nouveautés. Si vous voulez savoir quelles curiosités auront les nouveaux épisodes de Acapulco Shore.

Acapulco Shore saison 8: tout sur le nouvel épisode

Charlotte Caniggia et Matheus Novinho sera deux des invités

La célébrité argentine et l’influenceur brésilien, qui se consacre à l’organisation de soirées, seront présents dans les nouveaux épisodes de cette saison 8 et partageront leurs expériences avec le casting. Concernant la présence de Charlotte, les stars de l’émission ont soutenu que la jeune femme est « très cool et drôle ».

Charlotte, 28 ans, est la fille du célèbre footballeur Claudio Paul Caniggia et la figure médiatique Mariana Nannis. La jeune influenceuse a une belle carrière dans les émissions de télévision et a même déjà eu sa propre émission sur MTV appelé Cannggia gratuit avec son frère jumeau Alex Caniggia.

En revanche, Novinho a une présence intéressante sur les réseaux sociaux avec près d’un million de followers. Il est à noter qu’il y aura d’autres invités qui n’ont pas encore été révélés.

De nouveaux visages rejoignent le casting

Rejoint le casting Jaylin Castellanos, la première fille trans à être en réalité. La jeune femme est mannequin et a grandi à Guadalajara. Lorsque la nouvelle de sa participation à l’émission a été annoncée, la mannequin a utilisé son compte Instagram pour exprimer sa joie profonde: « Un rêve devenu réalité. Super heureuse et enthousiasmée par ce projet et fière d’être la première FEMME TRANSGENRE à partir. Par MTVLA », écrivait-il à l’époque. De plus, ils seront ajoutés Alba Zepeda, Beni Falcón, Diego Graciasela, Eddie Schobert, Jackie Ramírez et Isabel Castro.

Karime sera le chef du groupe et il y aura des conflits entre Isa et Fer

Rive d’Acapulco Il a commencé à être diffusé en 2014 et, depuis lors, Karime fait partie de la série. Pour cette raison et parce qu’il est le seul à être là depuis si longtemps, sera le chef du groupe. De plus, il a été révélé qu’Isa et Fer auront à nouveau des différences.

Les difficultés de filmer en pandémie

L’émission a été enregistrée l’année dernière au milieu de la pandémie de coronavirus. Pour cette raison, à cette occasion, la saison n’aura presque pas de vie nocturne en disques.otecas. Les aventures de ces 12 jeunes se dérouleront dans une super maison à Acapulco. « Nous avons dû nous adapter aux circonstances. Nous avons créé la plupart des activités et des décors à l’intérieur de la maison et non sur une discothèque », Il a dit José « Fidji » Viggiano, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Première ce mardi







La série fera la première de ce Mardi 27 avril à 22 heures au Mexique déjà 2. 3 en Argentine pour MTV Amérique latine, mais il peut également être vu simultanément sur la plateforme Paramount +, qui a déjà toutes les plates-formes disponibles.