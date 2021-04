Premier regard sur le capitaine Janeway dans ‘Star Trek: Prodigy’

Nous sommes arrivés à notre premier regard sur le personnage de Captain Janeway qui devrait apparaître dans la toute nouvelle série animée pour enfants « Star Trek: Prodigy ». Exprimé par Kate Mulgrew, Janeway servira d’hologramme d’entraînement d’urgence intégré au vaisseau.

Les producteurs exécutifs Kevin et Dan Hageman ont révélé la nouvelle lors des panels mondiaux virtuels de la Journée mondiale du premier contact. Ils ont également révélé que la série se déroule en 2383, cinq ans après le retour de l’USS Voyager dans le quadrant Alpha dans le « Endgame » en deux parties (S07, E25 & 26). De plus, il sera défini dans le quadrant Delta.

Développé et produit par Nickelodeon et CBS Studios, la dernière incarnation animée de « Star Trek » sera présentée en première sur Paramount + aux États-Unis plus tard en 2021.

Il semble que cet équipage extraterrestre dépareillé et dépareillé soit mis en forme par un hologramme d’entraînement du capitaine Janeway. (Crédit d’image: Nickelodeon / Paramount +)

On ne sait pas encore exactement qui compose l’image teaser (ci-dessus) du jeune casting extraterrestre; on pense que l’un pourrait être talaxien, car ils pourraient bien tous venir de l’autre côté de la galaxie. Une description officielle de la série déclare: « Ces six jeunes parias ne savent rien du navire qu’ils ont réquisitionné … mais au cours de leurs aventures ensemble, ils seront chacun initiés à Starfleet et aux idéaux qu’il représente. »

Et enfin, ReedPop, la société d’événements basée dans le Connecticut derrière New York Comic Con, Star Wars Celebration et une foule d’autres conventions à travers le monde, a annoncé qu’elle organiserait une nouvelle convention officielle « Star Trek » en 2022 pour le premier contact et chaque année suivante, la première se déroulant à Chicago, puis déménageant dans une ville différente chaque année, tout comme l’événement annuel Star Wars Celebration.

«La franchise Star Trek possède l’une des bases de fans les plus passionnées et les plus animées du marché, et chez ReedPop, nous sommes ravis de les accueillir, ainsi que ViacomCBS Consumer Products, dans notre famille», a déclaré Lance Fensterman, président mondial de ReedPop dans un communiqué. « Ensemble, nous prévoyons de donner aux fans une expérience inoubliable et je parle pour nous tous à ReedPop quand je dis que nous avons hâte de découvrir l’énergie que les fans de Star Trek apporteront à Chicago en avril prochain. »

Les fans du monde entier peuvent diffuser gratuitement les panneaux du premier contact Day sur StarTrek.com/FirstContact. Les panneaux seront également disponibles en streaming gratuitement aux États-Unis sur PlutoTV et la page Paramount + Twitch. Après leur première diffusion, les panels seront disponibles à la demande sur la chaîne YouTube Paramount + et sur Paramount +.

