Naruto et Kawaki forment une grande équipe dans Boruto: Naruto Next Generations Episode 193

Boruto: Naruto Next Generations est une série animée japonaise basée sur le manga du même nom et est un spin-off et une suite de Naruto, créé par Masashi Kishimoto. Il a eu sa première diffusion en avril 2017 et est toujours présent aujourd’hui avec la direction de Masaya Honda et la supervision d’Ukyo Kodachi. Découvrez ce qui s’est passé dans l’épisode 193!

Ce programme suit Boruto Uzumaki, fils de Naruto, et ses compagnons de l’académie de ninja de Konohagakure, alors qu’il trouve un chemin à parcourir une fois qu’il aura grandi. Bien qu’il s’agisse d’une adaptation du manga précité, il explore certaines histoires exclusives du nouvel univers, ainsi que des adaptations de la version papier en spin-off telles que Naruto Gaiden: Le septième Hokage et le printemps Carlet, Boruto: Naruto le film et Naruto Shinden.

le Chapitre 193, où nous voyons que Naruto commence à garder un œil sur Kawaki, car son objectif est de le protéger des intérêts de Kara. Lorsque le jeune homme se réveille de sa tentative d’évasion des épisodes précédents, il refuse et essaie de fuir à nouveau, mais est incapable de le faire. Ici Naruto commence à se voir dedans, alors que le Troisième Hokage lui a donné une chance à l’époque et espérait faire de même pour Kawaki..

Naruto espère avoir une connexion plus étroite lorsqu’il arrivera chez lui et comprendra que Kawaki doit porter un pouvoir qu’il n’est pas prêt à contrôler. et c’est hors de votre volonté, alors leur intention est de vous aider de toutes les manières possibles. La proue originale du navire touche à sa fin, en attendant le départ du manga volume 14, qui sortira le 30 avril 2021.

Le prochain Épisode 194 Sera appelé « La maison des Uzumaki » et sera présenté en première le 11 avril 2021. Vous pouvez le voir en Amérique latine via le service de streaming Crunchyroll, où étaient diffusés jusqu’à il y a quelques semaines les épisodes de la dernière saison de Shingeki no Kyojin, qui reviendra dans l’hiver japonais.