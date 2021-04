Black Widow ou Lady Loki: Qui est-ce dans les dernières séquences de Loki?

Une toute nouvelle bande-annonce de Loki est sortie ce matin et de nombreux fans de Marvel spéculent sur ce à quoi nous pouvons nous attendre. L’une des plus grandes révélations et à retenir des dernières images de cette série Disney + Marvel est que le dieu de la méchanceté semble ressusciter Black Widow. Mais les fans plus intuitifs pensent que tout cela est une ruse, et que nous regardons en fait, c’est Lady Loki.

À première vue, il semble évident que nous regardons l’arrière de Veuve noire, qui reviendra dans son propre film autonome cet été dans les salles et sur Disney + Premier Access. Mais en y regardant de plus près, il devient clair que ce que nous regardons n’est pas Scarlett Johansson. Alors, qui cela pourrait-il être? Le sosie est soupçonné d’être en fait Lad Loki.

Si vous regardez le nouveau Loki bande-annonce, vous souhaiterez peut-être mettre l’action en pause autour de 2:05. Là, vous verrez Loki parler à quelqu’un qui semble être Natasha Romanoff. Le couple semble clairement être sur Vormir. C’est l’endroit où Black Widow s’est sacrifiée pour récupérer la pierre d’âme dans Avengers: Fin de partie. Mais les vrais fans de MCU ont vite déduit que ce n’était pas du tout Natasha.

Ce n’est certainement pas Nat. Lady Loki probablement. Si WandaVision peut les gens deviner l’intrigue pendant des semaines, je peux juste imaginer ce que Loki fera en juin. pic.twitter.com/9b1kM8yu4Z – Elyda Quinn (@ElydaQuinn) 5 avril 2021

Elle n’est pas Natasha. Elle est lady loki pic.twitter.com/Ie1Wr27J8Q – F. (@ daidalosl1c) 5 avril 2021

De nombreux fans de Marvel espéraient que Black Widow reviendrait à la chronologie actuelle du MCU après sa mort. Le film autonome du super-héros se déroule avant les événements de Avengers: Fin de partie. Certains ont spéculé tôt sur le fait que, parce que Loki sautait dans le temps, le Dieu du mal pourrait ramener Nat au MCU actuel.

Mais peut-être que cela ne se produit pas encore tout à fait. Beaucoup pensent que Sophia Di Martino est l’actrice repérée dans les images. Son casting n’a pas été officiellement confirmé par Disney, mais Deadline a laissé entendre que l’actrice jouera Lady Loki. Sophia Di Martino n’apparaît pas face à face dans les dernières images. Mais l’actrice a des cheveux blonds courts comme le sosie Black Widow dans la bande-annonce. Au moment de sa mort, Natasha avait de longs cheveux roux.

Lady Loki est présentée comme la version féminine du personnage emblématique de Tom Hiddleston dans les bandes dessinées Marvel. Elle est le produit des compétences de changement de forme de Loki, l’Asgardien prenant à l’origine le contrôle d’un corps destiné à Lady Sif. On suppose que Lady Loki est maintenant son propre personnage au sein du MCU. Cela n’a été confirmé par personne à Disney ou à Marvel Studios.

De nombreux fans espèrent que Black Widow fera son retour dans la chronologie actuelle du MCU dans Loki. Loki lui-même a été tué par Thanos dans la saga Infinity. Mais en Avengers: Fin de partie, une deuxième version de Loki a pu s’échapper avec Tesseract, et a réussi à détruire la réalité, qu’il devra corriger dans la nouvelle série Disney +. Loki sera présenté en première le 11 juin exclusivement sur Disney +

