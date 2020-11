Painkiller Va Obtenir Sa Propre Série Dérivée Sur La Cw

Après avoir contrôlé son propre destin dans la troisième saison de BLACK LIGHTNING, PAINKILLER quitte maintenant Freeland pour tenter de trouver la paix.

Après un virage majeur dans son arc dans la saison 2 de ÉCLAIR NOIR et en aidant les Outsiders à arrêter l’agent O’Dell (Bill Duke), GraveDigger (Wayne Brady) et l’occupation de Freeland par l’ASA, ANTI DOULEUR joué par Jordan Calloway obtiendra sa propre série dérivée comme annoncé par la CW aujourd’hui.

Le pilote sera diffusé comme le septième épisode de la quatrième saison à venir de ÉCLAIR NOIR. ÉCLAIR NOIR le créateur Salim Akil servira de EP, d’écrivain et de réalisateur.

Le synopsis de la série est:

Khalil Payne (Jordan Calloway) est un jeune homme rongé par la culpabilité de son passé troublé de sa vie antérieure à Freeland City, où, en tant que machine à tuer super améliorée connue sous le nom de Painkiller, il était à la fois membre du gang de Tobias Whale et un arme de l’agent Odell et de l’ombre ASA. Après avoir tenté d’enterrer la partie la plus sombre et terriblement meurtrière de Painkiller de son personnage, Khalil s’est éloigné de tous ceux qu’il connaît et aime dans une nouvelle ville, la vallée de l’Akashic, afin de trouver la paix … mais la paix n’est jamais facile pour les hommes au passé comme Khalil Payne et Painkiller. Alors que son histoire violente et destructrice bloque son nouveau départ idyllique, Khalil est renvoyé dans l’action avec une nouvelle mission – rendre justice là où il avait déjà infligé une punition – mais pour ce faire, il devra d’abord gérer et exploiter son côté le plus sombre Anti douleur.