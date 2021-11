Code hexadécimal pour les couleurs : tout sur la définition des couleurs hexadécimales

Dans le monde numérique, les couleurs sont souvent définies à l’aide de ce qu’on appelle un code hexadécimal. Cela signifie que plus de 16 millions de couleurs et de nuances différentes peuvent être affichées. Dans ce guide, vous découvrirez comment fonctionne exactement la définition de couleur hexadécimale et comment vous pouvez trouver le code hexadécimal d’une certaine couleur.

Petite parenthèse : le système hexadécimal

Afin de comprendre exactement comment fonctionnent les codes hexadécimaux pour les couleurs, commençons par une petite excursion dans le système hexadécimal, car le mot « hex » dans le code hexadécimal signifie nombre hexadécimal.

Dans la vie de tous les jours, nous utilisons presque exclusivement le système décimal pour l’arithmétique. Il se compose de dix chiffres (0 à 9). Si un nombre atteint une valeur supérieure à neuf, un nouveau chiffre est « ouvert » afin de pouvoir représenter le nombre, par exemple le nombre 13. Il s’agit donc d’un système de numération en base 10.

Dans le système hexadécimal, en revanche, les nombres sont représentés dans un système de valeurs de position basé sur la base 16. Il se compose de 16 chiffres hexadécimaux. Il y a quelque chose de spécial ici. Étant donné que notre système de numération indo-arabe ne connaît que dix chiffres, les six chiffres hexadécimaux manquants au-dessus de neuf ne peuvent pas être représentés par un nombre. C’est pourquoi les lettres A à F sont utilisées pour cela. Le nombre hexadécimal A est converti dans le système décimal, c’est-à-dire 10, B est 11 et F est 15.

Le système hexadécimal est préféré pour une utilisation dans le traitement électronique des données. En tant que quatrième puissance de deux (2 ^ 4 = 16), le système hexadécimal est bien adapté pour une gestion pratique du système binaire.

Comment fonctionne le code hexadécimal pour les couleurs ?

Maintenant que vous savez comment fonctionne le système hexadécimal, nous pouvons maintenant voir comment les nombres hexadécimaux sont utilisés dans la définition des couleurs. Le code hexadécimal des couleurs se compose de six chiffres, généralement précédés d’un dièse (#). Deux chiffres indiquent chacun les rapports de mélange des couleurs rouge, vert et bleu (RVB) dans le code hexadécimal. Un code hexadécimal pour une couleur a le schéma suivant : #RRGGBB.

L’un des 16 chiffres hexadécimaux peut apparaître à n’importe quel endroit du code. Puisque les trois couleurs sont définies chacune sur deux endroits, il y a 256 états (16 x 16 chiffres) par couleur. Si nous combinons maintenant tous les rapports de mélange possibles des trois couleurs, nous obtenons 16 777 216 couleurs (256 x 256 x 256). Ceci est également appelé profondeur de couleur de 24 bits (2 ^ 24 = 16 777 216).

Exemples de couleurs au format de code hexadécimal

Dans le tableau suivant, vous trouverez quelques couleurs de base et mixtes et leur code hexadécimal associé. Vous trouverez également le codage couleur dans le système décimal au format RVB.

Couleur Valeur hexadécimale RVB décimal le noir # 000000 0 | 0 | 0 blanche #FFFFFF 255 | 255 | 255 gris # 888888 136 | 136 | 136 rouge # FF0000 255 | 0 | 0 vert # 00FF00 0 | 255 | 0 bleu # 0000FF 0 | 0 | 255 Cyan # 00FFFF 0 | 255 | 255 magenta # FF00FF 255 | 0 | 255 jaune #FFFF00 255 | 255 | 0 Bleu vert # 00FF88 0 | 255 | 136 Bleu ciel # 0088FF 0 | 136 | 255 violet # 8800FF 136 | 0 | 255 Rose # FF0088 255 | 0 | 136 Orange # FF8800 255 | 136 | 0 Vert jaunâtre # 88FF00 136 | 255 | 0

C’est ainsi que vous déterminez le code hexadécimal d’une couleur spécifique





Le code hexadécimal pour la couleur d’arrière-plan du lettrage « de SATURN » est, par exemple, 25A8D4.



Image : © ACTIVER 2021



Si vous souhaitez utiliser une certaine couleur, par exemple lors de la programmation en HTML ou dans un logiciel de traitement d’images, il est très utile de connaître son code hexadécimal. Si vous avez une image sur laquelle la couleur souhaitée est visible, vous pouvez utiliser le site Web Image-Color pour connaître le code hexadécimal exact de la couleur, puis l’utiliser vous-même.

Pour ce faire, vous devez d’abord télécharger l’image sur le site. Cliquez ensuite sur la couleur souhaitée dans l’image téléchargée avec le curseur et le site Web vous indiquera le code hexadécimal correspondant.

sommaire