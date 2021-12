Premier aperçu de Kang le Conquérant dans la marchandise Ant-Man 3

Un petit souvenir : Kang est apparu pour la première fois dans le Univers cinématographique Marvel dans la serie Loki interpreté par Jonathan Majors. À l’époque, on apprenait que le personnage était derrière l’agence qui contrôlait la chronologie sacrée : la TVA. Ainsi la variante de Loki dit Sylvie, insatisfaite des explications que ce méchant ? lui a donné, l’a tué. De cette façon, il a commencé ce que nous connaissons tous comme multivers.

Attention! Avant de mourir, Kang il a mis en garde contre des variantes de lui qui étaient beaucoup plus dangereuses. Il a même raconté comment dans le passé il y avait eu une guerre féroce entre eux qui a secoué le multivers. Maintenant le classique Kang le conquérant qui apparaît dans les romans graphiques n’a pas été vu dans le MCU. Du moins jusqu’à maintenant…

Kang The Conqueror arrive dans le MCU !

Nous savons déjà que Ant-Man et la Guêpe Quantumanie aura Kang comme le méchant dans ce film. Même les rumeurs indiquent que ce sera un premier pas pour le personnage avant de devenir la prochaine grande menace pour le Vengeurs. Même avec des ramifications pires que celles atteintes par le redoutable Thanos. Après tout, Kang ça bouge dans le temps.

Cette introduction sert à souligner qu’aujourd’hui nous avons le premier regard sur Kang le conquérant dans le MCU et avec son look original. La source? Merchandising de la prochaine entrée de L’homme fourmi et son partenaire la guêpe dans le Univers cinématographique Marvel. L’image est troublante : le casque du héros est détruit et le redoutable méchant s’y reflète. Cela nous rappelle la séquence Bane et Batman dans Le chevalier noir se lève.

Pauvre Scott Lang! Le caractère de Paul Rudd Ce sera au-delà de vos capacités et il ne vous sera pas facile de faire face à une menace potentielle pour l’ensemble du multivers. Sera-ce le dernier film de héros? Il ne semble pas y avoir de corrélation entre le climat non emballé de L’homme fourmi et l’introduction d’un méchant de la taille de Kang le conquérant. !Kevin Feige surprenez-nous encore !

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant :

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois à l’intérieur de l’application, dans le moteur de recherche, mettez « SpoilerBV » et ensuite vous pouvez nous donner un abonnement pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂