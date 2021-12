‘Emily in Paris 2’: quand est la première, comment l’histoire continue, et qui fait partie du casting

in

‘Emily à Paris 2’ a été l’un des succès de 2021 et atteint Netfllix mercredi prochain 22 décembre avec de nouvelles histoires et aventures. Les stars de la comédie lilly collins aussi en tant que producteur.

Lors de la première saison, Émilie (Collins) Il a voyagé à Paris, France pour faire partie d’une nouvelle société de marketing « Savoir » où il a dû s’adapter aux coutumes du pays européen.

D’autre part, les différentes cultures et coutumes d’Emily et de ses collègues seront remarquées au quotidien : un nouveau travail, une ville inconnue, de nouveaux amis, de nouveaux ennemis, et en ajoutant le piment de nouvelles amours. .

Dans la première partie, Emilie va tomber amoureux de ton voisin Gabriel (Lucas Bravo), qui tient un restaurant devant l’immeuble où ils habitent. Avec le passage des chapitres, les deux auront une chimie incroyable. Mais tout se termine lorsqu’Emily rencontre Camille et qu’elle s’avère être sa petite amie.

En fin de saison, Emilie et Gabriel Ils parviennent à être ensemble après qu’il décide de mettre fin à sa relation avec Camile.

Comment sera la deuxième saison ?

Selon Netflix, la deuxième partie de « Émilie à Paris » Remarques: « Maintenant qu’elle est plus installée à Paris, Emily s’en sort de mieux en mieux dans la ville, même si elle s’adapte toujours aux coutumes françaises. Après avoir été impliquée dans un triangle amoureux avec sa voisine et son premier ami français, elle est déterminée à se concentrer sur son travail, qui se complique chaque jour. En cours de français, Emily rencontre un expatrié qui la rend très nerveuse, mais éveille aussi sa curiosité.

Qui sera présent en deuxième partie avec Emily ?

Philippine Leroy Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy), Lucas Bravo (Gabriel), Camille Razat (Camille), Samuel Arnold (Luc), Bruno Gouery (Julien) et William Abadie (Antoine Lambert). Kate Walsh (Madeline) rejoint le casting en tant qu’actrice invitée, ainsi que Jeremy O. Harris (Gregory Elliott Dupree), Arnaud Binard (Laurent G) et Lucien Laviscount (Alfie).

le look d’Emily

Dans cette seconde partie, Emily continuera d’impressionner avec ses looks comme dans la première saison. La conception des vêtements est confiée à la légendaire Patricia Field, qui a acquis une telle renommée grâce à son travail dans «Sex and the City».

